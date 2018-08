"Es muy difícil jugar en la Liga francesa"

Avilés, Marta BERNARDO

El jugador avilesino Álex Costoya está teniendo un verano para el recuerdo. Dice adiós al Ademar de León, se colgó la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo con la selección española absoluta y se lanza ahora a la aventura de jugar en la máxima categoría francesa con el Chambery, al que llegó de la mano del entrenador del Montepellier, uno de los rivales del Ademar en la Liga de Campeones europea y que será ahora su técnico en el nuevo equipo. El avilesino ya tiene el punto de mira en Francia, donde ha estado conociendo su nueva casa para que todo esté listo de cara a la pretemporada.

- ¿Qué sabor le dejó la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo?

-Jugar una competición oficial con la selección española absoluta siempre es un orgullo. Contábamos con llegar a la final, pero bueno, Croacia, que nos eliminó en semifinales, acabó ganando la medalla de oro. Personalmente prefiero perder una final y tener una medalla de plata, que ganar un bronce, pero estamos contentos con la medalla. Contra Turquía, en la lucha por el tercer puesto, teníamos claro que había que ganar sí o sí.

-Ya estuvo convocado en el Mundial a Francia y un par de partidos clasificatorios para el Europeo, que luego no disputó. ¿Qué tal la vuelta?

-Muy bien. Siempre me encuentro muy a gusto, llegar a jugar en la selección es lo máximo. Es muy complicado, hay mucha competencia, muchísimos jugadores que pueden entrar. Supone ya un premio estar entre los 16.

- La competición ha sido en Tarragona, ¿se nota jugar en casa?

-Al final presta, tienes a la familia, amigos, personas cercanas que van a verte... El punto negativo de estos Juegos fue el tema político. Todos los que competimos queríamos que el protagonismo lo tuviera el deporte, hacía falta esa difusión. Aún así, jugar una competición importante cerca de tu casa es alucinante.

- Ahora toca trabajar para seguir ahí.

-Sí, pero sabiendo que es complicado. La española es de las mejores del mundo... Lo que tengo que intentar es seguir creciendo como jugador, progresar para que el seleccionador me tenga en cuenta. Hasta el día de hoy estoy muy contento porque estoy participando en muchas convocatorias y eso me hace pensar que vamos por el buen camino.

- Se va a otro país a jugar. ¿Cómo afronta el reto?

-Para mi es un crecimiento grande, un paso más, intentar seguir mejorando por la competitividad y la calidad que tiene la liga francesa. Hoy es muy difícil llegar a jugar en Francia, cada año fichan a los mejores jugadores. Estaba haciendo un buen papel en Asobal y con la selección y eso hace que los equipos de fuera se fijen un poco más. Además, jugué la Champions y uno de los rivales fue el Montpellier. El entrenador de este equipo será el del Chambery.

- Es su primera salida a jugar fuera de España, ¿cómo lleva lo de marcharse?

-A nivel de experiencia de vida, pocos trabajos hay que te den la oportunidad de conocer mundo, de aprender idiomas. Llevo estudiando francés desde que fiché para tener una base, llegar allí con algo de idea y relacionarme porque los entrenamientos van a ser en francés.

- ¿Cómo fue jugar la Champions?

-Al final juegas contra los mejores jugadores del mundo y eso te tiene que llenar. Trabajamos muy duro y llegamos a los dieciseisavos, pero nos eliminó el Montpellier, que luego ganó la competición. Era mi primera vez y al final estoy muy contento, porque es otra etapa que quemas. Desde pequeño la veía en la tele y ahora la estuve jugando. Ha sido un sueño más cumplido.

- Fue en el Ademar donde vivió la experiencia y toca despedirse.

-Estoy muy agradecido. Todo el mundo sabe que es un histórico. Aunque tuvo ese bajón económico, ahora resurge. Me trataron superbien, me dieron la oportunidad de jugar cerca de casa, de quedar subcampeón de liga dos años seguidos, de que me nombraran el mejor lateral izquierdo de la Liga. Que pensaran en mí hace dos años es para agradecérlo toda la vida.