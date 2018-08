L´Entregu denuncia al Caudal por alineación indebida

El primer encuentro del año en el Hermanos Antuña trae cola. El duelo entre Caudal y L'Entregu del pasado miércoles correspondiente a la primera jornada de la fase regional de la Copa Federación, que acabó con empate a cero, podría verse alterado, toda vez que el conjunto entreguín presentó ante la Federación Asturiana una denuncia por alineación indebida del delantero blanquinegro Cristian, que jugó todo el partido. Los del Nuevo Nalón se basan para presentar esta denuncia en que el ovetense arrastraba un partido de sanción de la pasada edición por acumulación de amonestaciones, cuando defendía la camiseta del Tuilla.

Cristian jugó la pasada temporada en el conjunto de El Candín, con el que participó en la primera fase de la Copa Federación. Los arlequinados quedaron encuadrados en el Grupo D junto a Langreo y Colunga, terminando en segunda posición detrás de sus vecinos de La Felguera, con lo que quedaron eliminados. Cristian vio cartulina amarilla en los duelos de las jornadas tercera, quinta y sexta. Esta última amarilla es la de la discordia, ya que conllevaba un partido de suspensión, pero al ser en la última jornada de la primera fase y quedar eliminado el Tuilla, Cristian no tenía encuentro alguno en esa edición en el que cumplir la sanción. Este duelo de castig" sería el siguiente que jugara en el torneo y este fue el miércoles.

El Comité de Competición es el que deberá decidir sobre esta denuncia, pero todo hace indicar que dará por ganado el encuentro por 0-3 a los entreguinos y le imponga una sanción económica al Caudal. La directiva caudalista no ha querido emitir ningún comentario, pese a reconocer su error. Esta denuncia no ha sentado nada bien en el Caudal y más al llegar de un club amigo como es L'Entregu. El presidente entreguín, José Luis Cueva, destacó que "me entristece mucho esto porque el Caudal es un club con el que tenemos una gran relación, pero era tan notorio que no pudimos evitar denunciar".