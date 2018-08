Caballos en su punto

El jinete asturiano Gerardo Menéndez se llevó la prueba reina de ayer del CNS*3 de Luanco. La Mofosa volvió a contar ayer con los caballos de mayor envergadura, al retomar la competición nacional tras varios días de pruebas menores y el buen tiempo invitó al público a acercarse a las instalaciones. La ola de calor le ha venido bien a los equinos para que la competición estuviera aún más emocionante: "Esta es la temperatura ideal para los caballos, la mejor que pueda hacer para que den lo mejor de sí. Por ejemplo, esta prueba coincide con una en Murcia. Ahí sí que tiene que ser duro", señaló Santiago Núñez, director del concurso hípico luanquín.

Al concurso, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, le queda por delante todo el fin de semana, en el que se podrán volver a ver a jinetes internacionales, como el propio Gerardo Menéndez, Guillermo González, Pepe Bono, Juan Riva, Iván Serrano, que han corrido con el equipo español en algún momento. "El nivel es alto y estamos muy contentos con como está yendo la competición. Esperamos que el fin de semana haya mucha gente animando a los jinetes", añadió el director.

La prueba grande se celebró sobre 1,35 metros, con baremo dos fases con cronómetro y el avilesino Gerardo Menéndez, a lomos de "Lordana DC", sumó el mejor tiempo en las dos mangas, para imponerse al vasco Iván Serrano, que montaba a "Vesubio Tame". El tercer puesto de la prueba fue para otro asturiano, Fidel Dávila, a lomos de "Altauer de Maeza".

No fueron los únicos podios asturianos de la jornada. En la prueba de 1,20, con baremo A de eliminatorias sucesivas, es decir, enfrentamiento entre dos caballos por serie y pasa el ganador, los asturianos Beatriz Álvarez, con "Vivaldi JC" y Pelayo Lobeto, con "Picasso des Dames", quedaron en la tercera posición, por detrás de Mario Villapalos, con "Rodas do Pegullal", y Cristóbal Peris, con "Heart of Pride". En 1, 10 metros, con baremo dos fases sin y con cronómetro (dos tandas), las asturianas Celia Ardura, con "Dasphaenomen P", y Daniela Hevia, con "Ira", se hicieron con la segunda y tercera posición, por detrás del valenciano Critóbal Peris, con "Darly F".

En la prueba de 1,30 metros, con baremo A con cronómetro (una tanda), el podio fue foráneo. Se alzó con la primera posición el madrileño Íñigo González, con "Picaro Volfaget", y le acompañaron en el podio Julio Mario Robinson, a lomos de "Daino L.P." y Sofía Peralta, sobre "Kate Van Dorperheide".

La competición continúa hoy a las 10.00 horas y el pequeño gran premio del concurso se celebrará por la tarde.