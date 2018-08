Milín Llamedo: "Se lo dedico a mi abuelo y a toda la gente de Arriondas"

La pareja parraguesa formada por Milín Llamedo y Pedro Vázquez apenas podía contener la emoción tras pasar en primera posición la línea de meta situada en el puente de Ribadesella tras un igualado y espectacular final, en el que superaron a las parejas formadas por Julio Martínez y Rubén González y a otras dos embarcaciones más, que llegaron casi al mismo tiempo.

La pareja de remeros de Arriondas llevaba mucho tiempo persiguiendo este sueño y precisamente en esta edición no las tenían todas consigo. El martes pasado la pareja no tenía intención de tomar la salida, puesto que Llamedo iba a competir con el argentino Balboa, pero la normativa de la normativa de la Federación Española impidió que parejas de distinta nacionalidad pudieran bajar el río. Al final, esta pareja de amigos decidió intentarlo. "Decidimos bajar el Sella el martes a las siete de la tarde, no me creo que esto haya pasado", decía Pedro Vázquez.

"Se lo dedico a mi abuelo que ya no está aquí, me gustaría que lo estuviese viendo", señalaba un exultante Milín Llamedo. El parragués empujó a la gente de su localidad a celebrarlo y a disfrutar de la tradicional fiesta: "Hoy es día de fiesta para toda la gente en Arriondas".