Victoria asturiana en el Descenso del Sella más emocionante

Victoria asturiana en el Sella. Millín Llamedo y Pedro Vázquez cogen el testigo de la pareja formada por Walter Bouzán y Álvaro Fernández Fiuza, campeones en las últimas ocho ediciones y que en esta no participaron, como ganadores en el descenso del Sella en la categoría de K-2. El podio lo acabaron formando la pareja Julio Martínez y Rubén González, segundos, y los sudafricanos Andrew Birkett y Hank McGregor, terceros.

La carrera estuvo muy igualada y se decidió en los últimos metros. Al inicio de la prueba, la pareja que salía en primera posición, Julián Becerro y Miguel Fernández, tuvieron problemas con el cepo y también en La Remolina, descolgándose completamente de la cabeza de carrera que formaron Llamedo y Vázquez, Martínez y González, Birkett y McGregor y Llorens y Amado. Este cuarteto se iba turnando en cabeza a un ritmo cómodo buscando reservar el mayor número de fuerzas posibles de cara a los últimos instantes. Llegados a la isla de La Boticaria, la pareja Julio Martínez-Rubén González optaron por portear mientras que las otras tres embarcaciones se quedaron en el agua. Parecía que esta decisión era la acertada, poniéndose en cabeza, pero Llamedo y Vázquez tenían una marcha más, adelantaron a Birkett y McGregor, que perdieron fuerzas después de ser los primeros en atacar, y consiguieron la victoria por poco menos de un metro.

Al final de la prueba y ya en tierra, se pudo ver a un Llamedo muy emocionado y que incluso no pudo contener alguna lágrima tras una victoria inesperada, pues no eran los favoritos. Pero no era para menos: los dos son parragueses, por lo que la victoria se quedó en casa.

En el K-1 la igualdad también fue la tónica dominante. Borja Estomba y Guillermo Fidalgo subieron al primer escalón del podio después de cruzar a la vez la línea de meta en Ribadesella. El ovetense Estomba fue de menos a más en la carrera, remontando desde atrás. El tercer puesto fue para Alberto Plaza.

La pareja formada por Amaia Osaba y Eva Barrios se impuso a sus rivales en el K-2 femenino. Osaba repite triunfo, en 2017 compitió junto a Tania Álvarez, mientras que Barrios mejora su segunda posición, compitiendo con Aurora Figueras.