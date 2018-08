El Avilés crea una fundación libre de deudas

"Se ha llevado a cabo la constitución de la Fundación Real Avilés, como bien podrá comprobarse en la parte trasera del nuevo abono para la temporada 2018-2019". Así anunció ayer el club blanquiazul la creación de una nueva entidad vinculada al Real Avilés al menos en el nombre, de la que todavía no ha dado más datos. Presentaba, a través de un comunicado, la campaña de abonos para la temporada, en la que mantendrá los precios de la pasada temporada, pero la novedad en el carné de socio hace que vislumbrar las nuevas posibilidades del Avilés: se crea una entidad libre de deudas y embargos, que contrasta frontalmente con la situación de la Sociedad Anónima Deportiva.

La de la fundación es una idea que ya rondaba desde hace tiempo en la cabeza del presidente, José María Tejero y ahora parece que será una realidad: una entidad cuyos fines, principalmente sociales, no han querido adelantar, pero que nace sin las deudas y embargos que lastran al club desde hace años. Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales, que quedan marcados en los estatutos, pero el primer movimiento que tendrá la del Avilés es aparecer vinculada ya a los abonos de la campaña 2018-2019, que comenzarán a tramitarse a partir de mañana en la tienda del club, en el Suárez Puerta. Las deudas con el Ayuntamiento, principalmente, mantienen embargado al club desde hace años y aunque se ha intentado abrir una vía de dialogo entre el Avilés y el Consistorio, las conversaciones no han fructificado. Cualquier ingreso que entra podría acabar en manos de Servicios Tributarios. No es la primera vez que Tejero afirma que sin la apoyo del Ayuntamiento que tienen la mayoría de los clubes, es imposible salir del pozo.

Bajo el lema "Juntos, con empeño y tesón, lo conseguiremos", el Avilés lanza la nueva campaña de abonos. Los precios serán los siguientes: 120 euros, el abono general; 60 para los sub-25; 30 para desempleados y jubilados; el carné familiar, a 180 euros y los sub-15, gratis, además de un descuento para los peñistas. No habrá días del club y valdrá exclusivamente para los partidos de la Liga regular.