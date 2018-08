María López, vital para el bronce

La asturiana María López hizo ayer historia como miembro de la selección española femenina de hockey hierba consiguiendo el bronce tras vencer a Australia por 3 a 1, la primera medalla de este deporte en un campeonato del Mundo, mejorando el cuarto puesto conseguido en el 2006 y volviendo a un podio intercontinental desde la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Las "redsticks" ganaron con solvencia en Londres a una Australia que es bicampeona mundial, pero que se vio claramente superada por el ímpetu de las "redsticks", enchufadas desde el primer minuto y que en ningún momento dieron oportunidad a las australianas de meterse en el partido.

En el minuto 11, María López adelantó a las españolas con un penalti-córner perfectamente ejecutado por la gijonesa, batiendo a la portera rival con un disparo raso. Pero las jugadoras de Adrian Lock tenían una alegría más reservada a sus aficionados en ese primer cuarto y, sólo tres minutos después, Berta Bonastre anotó el segundo. Con los dos goles de diferencia, el combinado nacional supo administrar bien la ventaja controlando la pelota y concediendo poco a sus rivales en todo el segundo cuarto, llegando con este resultado al descanso. De todos modos, Australia no había dicho su última palabra y no estaba dispuesta a regalar la medalla así como así. Las "aussies" acortaron distancias en el minuto 40 con un gol de Kathryn Slattery, que, sola en el área, superó la salida de María Ruiz. Pero el 2 a 1 no hizo dudar a las españolas. Corría el minuto 51 cuando Alicia Magaz sentenciaba el encuentro con tercer tanto español.

Con el 3 a 1 en el marcador, las "redsticks" comenzaron a disfrutar con su juego, saboreando un encuentro que difícilmente se les olvidará, y que entra en la historia del hockey hierba español, y una medalla de bronce que las españolas lucieron exultantes sobre el azul del césped artificial londinense.

María López entra en los libros de historia y toma el relevo de otra gijonesa legendaria en el hockey hierba: Masángeles Rodríguez, medallista de oro olímpica en el 92, en el que es el mayor logro de esta disciplina en toda su historia. López, con 28 años, consigue así su primera medalla con la selección española tras debutar en junio del 2011 y tras más de 100 partidos como internacional, siendo una fija para Lock. La defensa asturiana sigue alargando su palmarés tras haber ganado cinco ligas, otras cinco Copas de la Reina y una plata en el Campeonato de Europa A de clubes con el Club de Campo madrileño.