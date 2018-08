Duelo de altura en El Requexón

El Oviedo B y el Caudal juegan hoy (19 horas) en El Requexón un partido decisivo para el grupo II de la Copa Federación. También se presumen interesantes los otros tres artidos de esta tarde: el Llanes-Marino (San José, 19 horas), el Covadonga-Sporting B (20.15, J. A. A. Rabanal) y el Ceares-Lealtad (19, La Cruz).

Las derrotas frente a L´Entregu han apeado al Oviedo B y al Caudal de la condición de favoritos para la plaza de semifinalista. Por eso el partido de El Requexón se prevé clave para que alguno de los dos equipos plante cara a los entreguinos. Especialmente interesado está el Caudal, que aspira al título para poner la guinda a la celebración de su centenario con la clasificación para la final que se disputará en el Hermanos Antuña. El técnico del filial azul, Javi Rozada, espera recuperar varios jugadores que no pudieron estar en El Nalón, mientras que Chuchi no podrá contar con los defensas Keko y Jaime Serrano.

Los líderes del grupo 4, Llanes y Marino, miden sus opciones en San José, tras superar con comodidad al San Martín. El equipo local no podrá contar con Bruno y Agus Porto, en este caso para evitar problemas por una sanción de la pasada temporada. Mientras, el Marino ya podrá contar con el uruguayo Fassani, pero aún no con su compatriota Duarte, que aún no tiene el permiso de residencia en España.

El Covadonga y el Sporting B también se jugarán en el J. A. A, Rabanal el liderato de su grupo, tras ganar en las dos primeras jornadas al Praviano (4-0 el filial rojiblanco y 0-1 los ovetenses). Y en el cuarto partido de hoy, el Ceares recibe al Lealtad en una posición favorable tras la victoria en el campo del Tuilla, mientras que el equipo de Villaviciosa, que volverá a jugar en Tercera División, tropezó en su campo con el equipo arlequinado.