Un inicio emocionante

La emoción se adueñó del campo gijonés de La Llorea en la primera jornada del Torneo de golf LA NUEVA ESPAÑA-Trofeo Liberbank. Emoción por el juego desarrollado por los participantes sobre el campo, que presenta un gran estado. Emoción por las previsiones atmosféricas, que mantuvieron en vilo a los jugadores y que al final no fueron significativas, sólo un poco de lluvia que ni siquiera obligó a sacar los paraguas. Emoción por el ambiente generado por los golfistas, ávidos de iniciar el juego, hacer buen resultado y ganar los desafíos entre los amigos.

Todo ello motivó a los jugadores para conseguir los primeros resultados significativos del torneo y optar a los puestos de honor, reconociendo que aún quedan tres días de juego y normalmente para ganar el torneo hay que hacer un resultado excelente.

Como no se facilitan los resultados oficiales de los equipos, se desconoce quién fue la mejor pareja del día. Todos los datos son facilitados por los propios jugadores en la Casa Club o al finalizar el hoyo 18 del recorrido. Francisco Fernández y José Antonio Cueto firmaron una buena tarjeta en primera categoría. También Ignacio Arias y José Manuel Arias acabaron con otro buen resultado en segunda. Otros equipos que obtuvieron buenos resultados fueron: Gabino González y Salvador Somoano, Avelino González y Francisco Carrera.

En cuanto a los premios especiales "hoyo en uno", nadie consiguió ayer el tiro perfecto. En el hoyo 16, coche Infiniti Q30 1.5 dci 110 cv, la bandera fue asediada por muchos buenos golpes, pero no acompañó la suerte y la bola no entró. Igual pasó en el hoyo 8, donde la moto Kymco Like 125 cc. era el premio.

Entre los equipos de hoy hay muchos con posibilidades de ocupar alguno de los puestos de honor: Álvaro Ruiz y Diego Rendueles; David González y Antón Edelmiro; Sergio Meana y Pelayo Fernández; Manuel Gallego y José Manuel Gallego; José Antonio Coya y Emilio Pérez-Moya; Carlos García-San Pedro y Leopoldo Viñuela; Luis García-Conde y Javier Larrinaga. Seguro que otros jugadores darán la sorpresa con su buen juego y optarán a los premios del Torneo LA NUEVA ESPAÑA, Trofeo Liberbank.

El Comité Competición solicita el respeto de las reglas, del campo, reponer chuletas, arreglar los piques, caminar cado uno a su propia bola, anotar la tarjeta en el "tee" siguiente, dejar la bolsa en el green siempre por el lado del "tee" del siguiente hoyo y, sobre todo, caminar rápido y jugar despacio.