Los últimos del Avilés

Cada vez son menos, pero todavía hay aficionados que quieren seguir mostrando su apoyo al Real Avilés y ya se han dado de alta como abonados o tienen la intención de hacerlo. "Tengo muchos conocidos que han ido al campo el año pasado o en anteriores y que sé que esta temporada no se abonarán. Están hartos de problemas. Yo sigo pensando que el Avilés está por encima de todo", explica Manolo Fernández, que fue directivo del club, y que afirma pasará por la tienda del club, en el Suárez Puerta, en los próximos días para recoger su carné.

El sentir generalizado entre la afición está entre la resignación y el enfado. La plantilla de la temporada pasada todavía no ha cobrado los sueldos que se le adeudan, algo que, si no se soluciona antes del 24 de agosto (último día para tramitar las fichas), impedirá al equipo salir a competir. Los "forofos" blanquiazules, esperan que eso no ocurra.

Con todo, el equipo está inscrito en competición y la campaña de socios comenzó el pasado lunes. Desde el club afirman que la respuesta de los primeros días es similar a la de otras temporadas, aunque siempre hay un repunte según se acerca la competición. Un ligero goteo de aficionados del Avilés ha ido pasando por sus abonos, entre ellos, Andrés Jaime Morena. "Soy del Real Avilés esté quién esté, es un sentimiento que no tiene explicación. Crecí siendo socio del Ensidesa y el Real Avilés y con la fusión seguí siéndolo. No voy a dejarlo ahora", sostiene el socio blanquiazul.

Uno de sus compañeros de grada, Nacho García, tiene pendiente pasar por su abono. Son conscientes de que, lo más probable, es que se avecine una temporada tan complicada como el año pasado. "Creo que ya estamos resignados, porque es un golpe tras otro. Ya me veía en Preferente este año, así que... Creo que el equipo saldrá a competir, pero será como el año pasado, con una plantilla hecha no sé cómo y los once justos para jugar", afirma. Entonces, ¿por qué seguir? "Me hice socio por primera vez con 18 años y ya llevo 22. Vivía al lado del campo y considero que es el equipo de Avilés. No me tocó vivir los mejores momentos del club, ni mucho menos, pero siento que tengo que seguir", responde.

"Creo que el problema está en que nadie ha ayudado al Avilés nunca. Cuando se hizo SAD era el club más saneado de Asturias y ni con esas. Además la afición se ha dividido, la gente del Avilés de verdad seguimos ahí", sostiene Morena. "Creo que la solución está en que el dueño salga, mientras tanto será difícil", añade Nacho García.

Amistoso. Mientras tanto, los jugadores que han comenzado a entrenar a las órdenes de Juanma Castañón -a los que no se ha podido tramitar la ficha por impagos-, tienen hoy un amistoso ante el Navarro en Tabiella (20.00 horas). El entrenador blanquiazul no puede contar con Naranjo, por motivos laborales, además de con el francés Yannis, que ha viajado unos días a su país aunque se espera que vuelva la próxima semana. Además, Marcos y Jorge trabajan con precaución, aunque estarán en el choque para completar una lista de 16 jugadores. El Navarro que prepara la liga de Preferente, por su parte cuenta con la baja de Guille, con permiso del club.

Además, mañana el Avilés jugará otro partidillo, en esta ocasión ante el Llaranes, en el Muro de Zaro.