El Telecable Hockey Club cierra el primer tramo de pretemporada

La plantilla del Telecable Hockey Club cumplió ayer con su primer compromiso con la firma patrocinadora visitando sus instalaciones en la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

El equipo cierra hoy la primera parte de su particular pretemporada y lo hace con la satisfacción por parte del entrenador, Fernando Sierra. "Estamos aprovechando para conocernos todos y para trabajar determinados aspectos tácticos ya que luego las internacionales estarán con la selección y no podremos trabajarlos", recordó el técnico que alabó la predisposición de toda la plantilla para tratar de lograr un rápido acoplamiento.

En estos primeros días está todo el equipo a excepción de la argentina Julieta Fernández que no se incorporará hasta principios de octubre. Hoy tiene lugar la última sesión y el equipo se queda de vacaciones hasta principios de septiembre cuando comenzará la pretemporada en sí, la liga no da comienzo hasta el 20 de octubre. Sin embargo en ese momento Sierra no contará con Natasha Lee, Sara González y Marta González Piquero que ya estarán con la selección española preparando el Campeonato de Europa y no se reincorporarán al equipo hasta que no finalice éste, apenas una semana antes del inicio liguero.

Las que no estén trabajando con la selección llevarán "deberes" para estos días y que a la vuelta a los entrenamientos físicamente estén listas.