El Marino quiere reponerse ante el San Martín

El Marino de Luanco espera recuperar la buenas sensaciones tras la derrota ante el Llanes y llevarse el triunfo hoy (18.30 horas) ante el San Martín en un nuevo enfrentamiento de Copa Federación. Al técnico, Oli, se le acumulan las bajas, ya que no puede contar con Juan López, que no pudo estar ya ante el Llanes, y Borja Álvarez, que lleva un par de entrenamientos con molestias y se queda fuera de la lista por precaución, además de con Álvaro García, que ultima su recuperación de la lesión de ligamentos, y Duarte, que todavía no tiene el transfer.

El conjunto luanquín sabe que pese a la derrota ante el Llanes (2-1) está en su mano pasar a las semifinales de la competición regional. Le basta con ganar los dos partidos que le restan, el de hoy y contra el Llanes en Miramar, mejorando el golaverage. Oli seguirá haciendo rotaciones para probar al equipo en todas las líneas, y todo apunta que el guardameta Guille volverá a la titularidad.

El Marino también ha anunciado el horario del último partido de la fase de grupos, en el que se jugará el pase ante el Llanes en Miramar, que se disputará el sábado 18 a las 18.30 horas.