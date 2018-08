Modric, cerca de renovar

Parece que el culebrón sobre Luka Modric está a punto de acabar con un final feliz para el Madrid. El jugador croata, que llegó hace unos días a Madrid para comenzar a entrenarse en Valdebebas con los compañeros que no fueron a la gira por los Estados Unidos, habría aceptado una oferta de renovación por la que su sueldo se vería claramente mejorado, pasando de cobrar 6,5 millones de euros netos anuales a unos diez, según adelantaron ayer varios medios. Esta mejora lo situaría en segundo escalón salarial del club blanco, junto con el capitán, Sergio Ramos, y solo por detrás del galés Gareth Bale, el mejor pagado de la plantilla. Eso sí, todavía no está confirmado si este aumento de sueldo significa, o no, un aumento en los años de relación contractual entre el Madrid y Modric que, a punto de cumplir 33 años, tenía dos temporadas más en su contrato, hasta julio de 2020.

Está crisis surgió a partir de las supuestas ofertas que Luka Modric recibió por parte del Inter de Milán, que le ofrecía un salario anual de diez millones netos por las seis próximas temporadas, cuatro en el conjunto italiano y dos en China. Esta cantidad, muy superior a la que percibía en el Madrid, unido a una fiscalidad más favorable que la española, con la que también tuvo un litigio abierto por ocultar casi 900.000 mil euros y que acabó con el internacional croata pagando una multa de un millón de euros, habría interesado a un Modric que quería recibir un trato de estrella tras los títulos conseguidos, tanto colectivos como individuales, en la pasada temporada: campeón de la Supercopa de Europa, de la de España, del Mundial de clubes (dónde fue nombrado MVP), de la Copa de Europa y su nivel en el Mundial, llegando a la final con Croacia y recibiendo el Balón de Oro como mejor jugador del campeonato.

La directiva del Madrid decidió esperar hasta su regreso a la capital para reunirse con Luka Modric y ver cuáles eran sus pretensiones, conscientes de su importancia en el proyecto del nuevo entrenador del equipo blanco, Julen Lopetegui, y dispuestos a llegar a un acuerdo viendo el rendimiento que el "10" blanco está dando en el centro del campo madridista, siendo pieza clave en las cuatro Copas de Europa que ganaron en las últimas cinco temporadas.

Modric podría exponerse hoy a la reacción del público madridista, en el caso de que Lopetegui decida alinearlo en el partido correspondiente al Trofeo Santiago Bernabéu, frente al Milán, a las 21 horas. El guardameta Courtois y el brasileño Vinicius son otras de las atracciones del encuentro.