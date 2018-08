Titi deja el fútbol

El Caudal no podrá contar con su fichaje estrella para el regreso a Segunda B. Titi se ve obligado a abandonar el fútbol a causa de una dolencia en una rodilla. Los servicios médicos de la Federación Asturiana le han recomendado que se replantee su futuro al margen del fútbol y el gijonés ha querido ser "honesto con todo el mundo" y ha decidido no seguir practicando el deporte que comenzó como pasión de niño y que acabó convirtiéndose en una profesión.

Javier Álvarez Pareja "Titi" ha tomado, esta semana, la decisión más complicada de sus 31 años de vida. La pasada temporada se recuperaba de una grave lesión de rodilla y, precisamente, en la visita del Logroñés al Hermanos Antuña regresó a los terrenos de juego llegando a jugar nueve encuentros, tres como titular, con los riojanos. Una vez concluida la campaña el gijonés aceptaba la oferta del Caudal para regresar a su tierra tras cuatro años fuera. Como la operación a que fue sometido el pasado curso fue bajo la tutela de la Federación riojana la mutualidad asturiana debía dar el OK para que pudiera seguir jugando. El extremo fue sometido a una revisión y ahí es cuando surgieron las dudas. Titi podría seguir jugando pero podría arrastrar una serie de problemas en esa maltrecha articulación que le podría condicionar su vida más allá del fútbol. En esos momentos el gijonés tomó una complicada decisión que no ha sido otra que dejar el fútbol.

"Debo ser honesto con todo el mundo. Es verdad que podría seguir jugando pues no tengo lesión alguna pero tengo una familia y tengo que pensar en ello porque más allá del fútbol hay una vida", explicaba Titi quien reconocía que "en todo momento he sido claro con el Caudal pues les dije que estaba bien pero que debía pasar un reconocimiento y creo que o lo mejor para todos es que lo deje. Sólo espero que el club pueda fichar a alguien mejor que yo para volver a Segunda B".

Al Caudal no le ha tomado por sorpresa esta situación pero su presidente, Roberto Ardura, reconocía que "Titi es todo un señor y la pena es que no nos podrá ayudar como esperábamos pero le deseamos lo mejor porque se lo merece". Titi se va "feliz porque he vivido del fútbol" y pensado en su familia tras pasar por Veriña, Langreo, Marino, Logroñés, Murcia y Pájara playas.