El Tuilla, a estrenarse ante el Lealtad

El Tuilla confía en poder estrenar su casillero de triunfos hoy con la visita del Lealtad a El Candín en un duelo previsto para las siete de la tarde. el equipo que entrena Julio Llanos cuentan con un punto tras empatar con los maliayos en Les Caleyes y caer en casa frente al Ceares por 0-1.

El verano está siendo complicado para el equipo "dinamitero" al que le está costando acabar de conformar su plantel. Llanos ha cerrado esta misma semana dos fichajes con el ex de la Cultural Leonesa Guille y el retorno del hijo pródigo, Pablo. Estos dos son las grandes novedades para el duelo de esta tarde.

Eso sí, no todo son buenas noticias para el entrenador arlequinados ya que pierde a dos futbolistas para la visita del Lealtad. Naredo no podrá jugar por problemas laborales mientras que Borja Noval no podrá hacerlo por lesión. De este modo tiene a dieciséis jugadores disponibles.

Por su parte, los pupilos de Samuel Baños, entrenador del Lealtad, que son los favoritos del grupo han empatado sus dos encuentros y son segundos. Los maliayos contarán en sus filas con el ex del Langreo Damián quien era pretendido por el Tuilla.