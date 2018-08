"Las carencias se vencen mejor desde abajo"

Las jugadoras cadetes e infantiles de La Curtidora han comenzado ya a entrenar a las órdenes de un entrenador de lujo, Josemi Pérez, exseleccionador nacional junior y juvenil, segundo del equipo nacional senior, y entrenador de equipos de Superliga con los que ha jugado en Europa. Ahora, quiere aplicar la experiencia que tiene desde abajo y ha elegido el club avilesino para probar su método.

- Ya estáisis con entrenamientos de infantiles y cadetes. Habéis empezado muy pronto...

-Es cosa mía. Como soy nuevo, quiero conocer a las crías, y es algo que ya hacía en Gijón, como actividad voluntaria de verano. Quiero ver el nivel, las virtudes y carencias que hay, para poder programar de la mejor manera posible la temporada. En teoría empezábamos el 1 de septiembre.

- Siempre ha entrenado a equipos senior, como mucho junior o juvenil. ¿A qué se debe este cambio?

-Con todos los años de experiencia que he tenido en los equipos de arriba, lo que me apetecía era trabajar con la gente de abajo y aplicar todos los conocimientos que he ido adquiriendo. Además, quería quedarme ya en Asturias, que he estado muchos años fuera, y La Curtidora me ha dado la oportunidad. En La Calzada estaba con el equipo senior y el juvenil, pero me apetecía empezar de más abajo. La verdad es que tengo toda la ilusión del mundo.

- ¿Le falta algo al voleibol de cantera en España?

-He visto cosas en los equipos con jugadoras ya veteranas, carencias que creo que se pueden corregir si se empiezan a trabajar mucho antes será mucho más fáciles de vencer. Cuestiones de técnica, de movilidad, cosas que en el voleibol de élite se necesitan y hace falta trabajarlas de abajo. Es lo que tengo más ganas, aplicarlo y ver si tengo razón, porque eso nunca se sabe. Tendrá que pasar tiempo para ver si funciona, pero de verdad espero que sí. Está claro que mal no les va a venir, puede salir muy bien o normal, así que pueden estar tranquilas.

- ¿Se da cuenta de alguna experiencia concreta en la que dijera, "si esto lo hubiera corregido antes"?

-No sé decir algo concreto. Ya he dicho que hay aspectos que se pueden mejorar desde abajo. Creo que se puede encontrar ese nivel europeo e internacional que necesitamos en España. Es un reto, pero confío en que va a salir bien y voy a ayudar a las chicas.

- La Curtidora siempre ha tenido una estructura fuerte en las categorías inferiores. ¿Es un buen sitio para aplicar su método?

-Sí. Con todos los clubes que he trabajado en Superliga siempre se ha cuidado mucho a las jugadoras jóvenes. Bien de la cantera o fichándola de fuera, pero con las que se puede trabajar la idea de juego y equipo que queremos. Siempre he trabajado así y ahora tengo la opción de hacerlo con la estructura de un club y jugadoras aún más jóvenes.

- Se le ve con muchas ganas y las jugadoras también están trabajando duro...

-Por trabajo no va a faltar. Ya les he dicho a las crías que vamos a entrenar tres días a la semana, pero en cuanto podamos hacer algo más... que ellas tengan libre, con una jugadora, con dos, con las que puedan, sábados, domingos... Es la única forma de poder llegar ahí. Hay que compaginar los medios del club, los de los entrenadores y de las jugadoras, siempre pensando que lo primero son los estudios.

- Ha vivido mucho en el mundo del voleibol. ¿Dónde le gustaría ver a sus jugadoras dentro de unos años?

-Aparte de los títulos que he ganado de Liga o de Copa o la Superliga, para mí los momentos más importantes de mi carrera fueron los dos años que jugué la Champions con Burgos, los tres de la final a cuatro de competición europea, dos años con Granada y uno con Burgos, que quedamos terceras de Europa. Es muy bonito, porque la experiencia de jugar en Europa es tremenda y me gustaría que mis jugadoras pudieran llegar ahí.