Castañón pide trabajo para vencer la incertidumbre

El entrenador del Real Avilés alabó una vez más el compromiso y las ganas que están poniendo los jugadores del equipo en medio de la incertidumbre de no tener la seguridad de la ficha federativa y da la clave para que esto ocurra. "Están trabajando mucho y conmigo saben que lo que importa es el trabajo y hacer lo que les pido en el campo, lo que pasa fuera del campo no importa mientras estemos en la sesión o en el partido. Los que me conocen lo saben y tal vez por eso estoy yo dirigiendo el Avilés, porque se sabía que no iba a ser fácil", sentenció el entrenador del Avilés.

Para Juanma Castañón, los jugadores han pasado la exigente prueba que tuvieron esta semana, con dos amistosos consecutivos, uno el jueves ante el Navarro, que ganaron, y otro el viernes ante el Llaranes, que perdieron. "El partido en el que tenía que medir la progresión era el del jueves. Dos partidos seguidos es muy duro con tan pocos jugadores y les exigí para el encuentro ante el Navarro, pero contra el Llaranes el resultado no me importaba. Quería que hicieran un buen trabajo y ver que los conceptos van calando y eso lo vi", señaló el técnico.

De hecho, utilizó el segundo partido para hacer algunas pruebas, como jugar con dos puntas -un sistema que le gusta mucho, pero para el que todavía no tiene suficiente plantilla-, y ver a los juveniles (Mulero, Johan, Adri. Raúl y Javi). "Me encantaría poder contar con ellos en el caso que los necesitemos, porque lo hicieron muy bien", afirmó el entrenador. "Eso no quita mérito al buen partido que hizo el Llaranes", añadió.