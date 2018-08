La "doble A" del Langreo

Alain y Allyson ya lucen los colores del Langreo. Los dos últimos fichajes ya se ejercitan a las órdenes de Hernán y son dos más en la caseta. Dos fichajes con experiencia en Segunda B que llegan para subir el nivel de la plantilla. Dos incorporaciones en las que la dirección deportiva jugó sus bazas.

"Recibí la llamada de Michu, que también conoce a mi representante, que él esté en el Langreo facilita mucho las cosas", destaca el hispano-brasileño. Allyson no llegó a coincidir con Michu en Ganzábal, pero "todos conocemos su carrera", admite. La llegada de Alain Álvarez fue similar. La dirección deportiva del Langreo se puso en contacto con él a comienzo del verano. "Hernán y Michu me llamaron y estuvimos en contacto; mi primera idea era irme al extranjero, pero no salió y estoy encantado de estar aquí", destaca el gijonés. Tras varias temporadas lejos del Principado, el zaguero regresa a Asturias. "Aquí estoy cerca de casa, mejor que en ningún lado, tras tanto tiempo lejos, tenía muchas ganas de regresar y ya estoy deseando que arranque la nueva temporada", apunta el futbolista gijonés.

El zaguero, que ya sabe lo que es jugar en el grupo segundo de la categoría de bronce, espera aportar "toda mi experiencia en Segunda B, pero sobre todo, lo primero de todo es trabajar a tope". Alain Álvarez ha jugado en el grupo I y II de Segunda B en gran parte de su trayectoria. "En el Leioa, en el Sporting, en el Racing... aunque el fútbol es el mismo en todos lados", destaca. Por su parte, Allyson comenzará su cuarta temporada en Segunda B. Tras debutar con el Real Oviedo, jugó en el filial del Levante y en el Villanovense, con Iván Ania como técnico. "Espero aportar trabajo, es lo que me pide el míster en ataque", apunta.

Ambos destacan el buen ambiente que se vive en el vestuario. "Con algunos jugadores ya había coincidido, tienen un carácter muy asturiano", apunta Allyson. Para Alain, "la gente se ha portado de diez desde el principio, con la mayor parte de los jugadores, por una cosa o por otra, ya había tenido contacto a lo largo de mi carrera", admite el defensa.

Por su parte, Allyson tendrá otro reencuentro especial en Ganzábal. Durante su etapa en el Covadonga llegó a compartir vestuario con Clemente Sánchez, que ahora ejerce como segundo entrenador del Langreo. "Se alegró mucho de que esté aquí y me felicitó por mi fichaje", destaca. "Es una muy buena persona", apunta Allyson, que destaca que "ahora es el que manda y me puede mandar al banquillo (ríe)". La doble A ya rueda sobre el césped de Ganzábal y encandila a los aficionados del Langreo.