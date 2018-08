Lucía García, a cuartos con gol

La selección española femenina sub-20, en la que juega la asturiana Lucía García, ya está en cuartos del Mundial de Francia. Las jugadoras de Paco López consiguieron el pase como primeras de grupo y como invictas tras el empate ayer a dos goles ante EEUU, selección tres veces campeona del mundo. Lucía García anotó el segundo tanto del encuentro.

Con este resultado, las españolas superan con buena nota la fase de grupos, en donde les tocó enfrentarse, además de a EEUU, a Japón (victoria por 1-0) y a Paraguay (triunfo por 4-1).

Es la segunda vez que esta selección se clasifica para los cuartos de final en toda su historia, eliminatoria que jamás han superado. El rival en cuartos será China, pasado mañana jueves a las 16.30 horas.

El partido contra Estados Unidos no pudo comenzar de mejor manera para los intereses españoles con el tanto de Patricia Guijarro en el minuto siete aprovechando un error de la defensa rival. Las españolas siguieron manteniendo el control por medio de la posesión de balón y la recompensa llegó con el gol de la asturiana del Athletic de Bilbao Lucía García (41').

El 2 a 0 parecía un resultado definitivo sujetado por el juego del combinado nacional y las paradas de la balear Cata Coll. Sin embargo, pero la necesidad de las estadounidenses de remontar el electrónico para no caer eliminadas a las primeras de cambio provocó un asedio americano hacia la portería española que tuvo su premio en unos últimos minutos de verdadero infarto. Primero, en el minuto 81, con el gol de falta de Sophia Smith que ajustaba el marcador y, después, con el empate de Savannah Demelo, tras un disparo que tocó en Damaris Egurrola en el 87. Un tercer gol estadounidense eliminaba a España, pero la sub-20 no perdió los nervios y no permitió ninguna otra ocasión rival, acabando con un empate a dos, suficiente para la clasificación a cuartos como líderes.

El rival del jueves, China,llega después de ganar por la mínima a Haití y Nigeria y de perder ante Alemania.