"Se puede correr por montaña desde los 15 años"

Alba de Mendiolagoitia, corredora cadete del Toscaf GMEA Trail avilesino, atesora ya un recuerdo para toda la vida: ser campeona del Mundo juvenil por equipos de carreras por montaña. Fue en Italia, en la modalidad de "skyrunning", con pruebas que se realiza en alturas superiores a los 2.000 metros. Fue también la primera vez que formó parte de una selección española y espera que no sea la última.

- ¿Qué tal ha sido la experiencia?

-Fue muy bonita y la verdad es que llama la atención la piña que se puede hacer en tan poco tiempo. Antes de la competición en Italia, estuvimos todos los integrantes de la selección en una concentración en Sierra Nevada y hasta el Mundial, nos metimos en un grupo de 'Whatsapp', así que cuando llegamos a la competición ya teníamos mucha confianza. La carrera fue muy dura, más para mí porque vengo del atletismo, pero todo el mundo dijo que era una prueba muy dura para chavales de 15 o 16 años.

- ¿En qué consistió el Mundial?

-Consta de dos pruebas, una de un kilómetro vertical, en la que tuvimos que subir un desnivel de 1.000 metros en 3,5 kilómetros de recorrido y la propia 'skyrace', que tuvo ese recorrido más otros once kilómetros más de subidas y bajadas. Venía de Castellón, de ser subcampeona de España en un recorrido con 700 metros de desnivel, en Italia fueron 1.600.

- Y, ¿cuál de las pruebas le gusta más?

-La larga. Es por eso de que vengo del atletismo. Me preparo durante el invierno en cross y pista, para poder aprovechar más las bajadas y los llanos en este tipo de pruebas.

- Parece que le tira más la carrera por montaña...

-Es muy divertido, empiezas en esto como si fuera un juego. Estoy deseando que llegue la próxima temporada de montaña, pero bueno, antes llega la pretemporada de atletismo, que está ya ahí al lado, en septiembre y también me gusta correr en cross.

- Las carreras por montaña suenan a cosas de adultos. ¿Se puede empezar ya de joven?

-Sí, y creo que es hasta bueno, porque las carreras por montaña requieren una musculatura diferente, un forma de moverse diferente a la del atletismo y cuanto antes de adaptes, mejor. Yo lo estoy haciendo poco a poco. Se puede correr por montaña oficialmente desde los 15 años, pero incluso antes hay pruebas adaptadas para niños en paralelo a la carrera absoluta. Creo que todo el mundo debería probar.

- ¿Qué le llevó a comenzar a correr por montaña?

-Mi madre también corre. De ir a verla, me fue picando el gusanillo y cuando probé me enganché. Es muy divertido, de verdad. Por eso digo que empecé jugando porque la veía a ella correr y por ahí andaba yo por el monte.

- Es la benjamina del Toscaf GMEA. ¿Le tratan bien en el equipo?

-Muy bien, siempre he estado muy arropada. Llevo mucho tiempo viajando con mi madre así que todos me conocen y me están ayudando mucho. Llevo dos años ya corriendo por montaña.

- El Mundial fue en la zona del valle dell'Aquila. ¿Pudo disfrutar algo del viaje?

-La verdad es que no mucho, pero es una zona muy bonita. Es el segundo año que se hace allí. Hace tiempo hubo un fuerte terremoto y la zona quedó muy deprimida, así que intentan ayudar a realzarla con eventos como el Mundial. El deporte tiene que ser también solidaridad, el GMEA, por ejemplo, ya está preparando la "CarrerIllas", que sirve para recaudar fondos para una buena causa.

- Parece que este deporte, además, le permite viajar...

-Sí, por eso creo que quiero estudiar turismo algún día. Llevo viajando tiempo, mi primera carrera internacional fue en Suiza, y es algo que me encanta. Sé que los estudios son lo primero.