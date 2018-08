"La Fórmula 1 no será lo mismo sin él", dicen los seguidores de Alonso

Miércoles festivo en el museo de Fernando Alonso. El sol aprieta, los karts rugen y la gente, la mayoría turistas de vacaciones, entra en la instalación para disfrutar con los recuerdos de la carrera del piloto asturiano. Podía ser un día más, pero era el día después del anuncio oficial del abandono de Alonso de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada en busca de nuevos retos, como el Campeonato de Resistencia o las 500 Millas de Indianápolis. "La Fórmula 1 no será lo mismo sin Fernando", se lamentaba ayer una de sus seguidoras.

Los aficionados entraban de manera constante, haciendo que el museo siempre tuviera gente pero sin que llegase a ser agobiante pasar al lado de los bólidos o de los trofeos. Todos eran conocedores del anuncio del piloto ovetense, pero en el caso de que hubiera algún despistado, el vídeo que Alonso subió a las redes sociales haciendo un repaso a su carrera y confirmando que deja el Gran Circo se reproducía en bucle en una de las pantallas de la recepción.

A la entrada del complejo, haciéndose fotos con la fachada del museo de fondo, estaba la familia hispano-colombiana Rodríguez-Balboa, que decidieron visitar el museo por la figura de Fernando Alonso, a pesar de que solo la madre, Beatriz, es una seguidora del piloto de McLaren y de la Fórmula 1: "Soy muy fan de Fernando. Me dio mucha pena su marcha, las carreras no serán lo mismo sin él".

Alberto Caserón, que fue al museo con un grupo de amigos desde Madrid aprovechando sus vacaciones en Asturias, fue de los pocos que no se mostró sorprendido por la noticia, aunque lamentaba que hubiera sido justo el día anterior a su visita: "Ayer (por el martes) cuando vimos lo de la retirada pensamos que somos unos gafes. Venimos a verlo y se va". Luis Frutos, de Albacete, es un seguidor acérrimo de la Fórmula 1 y tampoco se sorprendió de su decisión: "Cuando hablaba del próximo coche estaba claro que era por compromiso, era algo que esperaba". Francisco Jesús Fernández y su familia, de Cantabria, sí que mostraron sorpresa: "No lo esperábamos. Lo veíamos con fuerza para seguir compitiendo, aunque supongo que un ganador nato como él se cansó de aspirar a las victorias".

Fernando Alonso abrió las puertas de la Fórmula 1 para muchas personas que no conocían el mundo del motor y los fidelizó a un deporte que seguirán aunque ya no esté el asturiano. Eso sí, no de la misma manera, como advierte Julián Sánchez, de Madrid: "Lo seguiré viendo, pero con menos ganas. Además que tampoco ayuda que sea de pago". Lo que no cesará es su ánimo por seguir al bicampeón del mundo en cualquier competición. Pedro Ortiz, de Bilbao, ya se apuntó a ver la próxima carrera de Alonso, las Seis horas de Silverstone, del Mundial de Resistencia, que se celebra este fin de semana, en cuanto supo que lo podría ver en abierto (Eurosport y DMax): "Comenzaré a ver el Mundial de Resistencia porque está Alonso, hasta ahora no lo había visto pero ahora lo seguiré". Francisco Jesús Fernández también seguirá al asturiano: "Al final lo importante es disfrutar de las carreras, aunque si puede ganar Alonso, fantástico".

El tono general de los aficionados indicaba que no esperan a Fernando Alonso de vuelta a los mandos de un Fórmula 1. Aunque hay una excepción, Fernández, que no se extrañaría de que el asturiano regresase en algún momento: "Digo que de momento lo deja porque nunca se sabe, él dejó la puerta abierta. Alonso volverá a ganar y está sobrado para ganar con un buen material".