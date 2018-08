"Tengo ganas de vacaciones, pero si Milín me llama, voy"

En apenas dos semanas, Pedro Vázquez, 22 años recién cumplidos, pasó de ser finalista en K-1 1.000 metros en el Mundial sub-23 sprint a colgarse la medalla de oro del Mundial Universitario en K-4 200 y plata en K-2 200 (con Enrique Adán Hernández). Entre medias ganó el 82º Descenso Internacional del Sella junto a Milín Llamedo. Ahora ya descansa en su pueblo de Granda (Parres).

- Una quincena inmejorable, en lo piragüistico, ¿no?

-Sí, no me quejo, aunque todo se puede mejorar.

- ¿Esperaba subirse a lo más alto del podio en el Mundial Universitario?

-Tenía la esperanza de hacer algún podio, pero no precisamente en los 200 metros. Llegué muy cansado de piraguas, del viaje, el calor era agobiante, y después de haber estado la semana anterior con una pala y embarcación diferentes. Me costó adaptarme a lo mío. Corrí cinco pruebas y en todas me clasifiqué para final A. El último día, ya más adaptado a todo, por fin me subí al podio.

- Estudia INEF en la Universidad de Sevilla y participa en la concentración permanente en el CEAR de La Cartuja. ¿Habrá cambio de planes para la temporada 2018-19?

-Eso es algo que aún no sé. De todos modos esté donde esté voy a trabajar del mismo modo y los estudios también los podría continuar.

- Este año se incorporó al Kayak Tudense. ¿Esperaba tantas satisfacciones?

-El Kayak Tudense es un gran club con grandes deportistas, por lo que los barcos de equipo siempre funcionan muy bien, y ese era uno de mis objetivos. A lo largo de un año hay de todo, también decepciones, pero hay que levantarse y seguir con más ganas.

- Apenas le dio tiempo a saborear el éxito del Sella en casa.

-Cuando algo te sale bien, siempre piensas en la gente que quieres y a ellos se lo dedicas: a tu club, entrenadores, familia, amigos, a todo Arriondas. Pero de manera especial, de la persona que siempre está ahí aportando cosas y sobre la que caen siempre mis cabreos y mi mala leche.

- Lo que está claro es que todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no es así?

-Voy a cambiar un poco la frase: para cualquier recompensa, se necesita un esfuerzo.

- ¿Da por concluida la temporada?

-En principio la doy por concluida. Tengo ganas de vacaciones, de salir en bici con mis amigos del equipo Tándem, de Arriondas, con Beni García a la cabeza. Quiero aprovechar y practicar otros deportes. Pero si Milín Lamedo me llama para alguna regata, voy.