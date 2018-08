Las medallas como objetivo

"Vamos a por alguna medalla". Con las ideas claras, la ilusión intacta y tras muchas horas de trabajo en sus piernas. Los gijoneses Sheila Posada y Daniel Martin lucharán desde hoy y hasta el próximo jueves por lograr alcanzar su objetivo durante los Campeonatos de Europa. Una cita a la que Sheila Posada ya ha acudido en dieciocho ocasiones -cuenta con dos títulos europeos-, es su carta de presentación, por dos presencias del júnior Daniel Martín. Pero ambos parten con la ilusión intacta.

"Siempre digo que el objetivo es mejorar lo del año anterior y allí conseguí una plata individual, así que ahora pese a que sé que hay un nivel muy alto, quiero ganar", comenta Posada. Su ambición no tiene límites, a pesar de que las competiciones y los años al máximo nivel comienzan a hacer mella, pero la gijonesa del Club Patín Pelayo no se cansa de colgarse medallas al cuello y en Zandvoorde (Ostende) tratará de ampliar su historial, tanto en las pruebas de velocidad como en las de larga distancia.

"Estoy lista para competir en la mayoría de pruebas, desde las de velocidad de 500 metros y 1000 metros hasta las de fondo", asegura desde tierras belgas. Y su primera oportunidad llegará hoy en la prueba de 300 metros. También se pondrá en liza Daniel Martín, del Astur Patín, en la categoría júnior. El gijonés quiere un metal tras quedar el año pasado a las puertas. Su pretensión es sacarse esa espina ya que "me fastidió un poco quedar cuarto, esta vez intentaré que, a pesar de la fortaleza de los italianos, holandeses y franceses, conseguir una medalla". Ambos lucirán los colores de la selección española, un hecho que les engrandece a la hora de calzarse los patines. Un plus extra para la competición. "No es lo mismo que competir con tu club, el ambiente es distinto y estamos muy concentrados para hacerlo bien", detalla Daniel Martín, que encuentra la respuesta de Sheila Posada asegurando que "vestir los colores de la selección te hace tener mucha ilusión y a la vez es una responsabilidad por representar a mucha gente".

La gijonesa, a pesar de su gran nivel, comienza a ver el final de un ciclo en su carrera deportiva. "No sé si el año que viene o cuando, pero sí comienzo a tener otras prioridades mayores, comienzo a centrarme más a veces en entrenar a los más pequeños que en mis carreras, estoy pasando por una transición", explica. Por ello, quiere dejar el pabellón bien alto en los europeos de Bélgica. Y cree que no será la única que pueda dar alegrías ya que ve a su paisano "muy fuerte y seguramente tenga posibilidades, creo que lo va a hacer genial", indica sobre Daniel Martín. El gijonés considera a Posada "una referente para el patinaje femenino de velocidad en Asturias y en España, creo que lo hará bien", indica.

Sheila Posada y Daniel Martín inician hoy una nueva competición con la ambición de subirse al podio y colgarse alguna de las medallas puestas en juego en Bélgica. Sus opciones están intactas y están listos para ofrecer batalla.