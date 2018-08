Tejero: "Con tener siete fichas en el primer partido es suficiente"

El tiempo para abonar la deuda con jugadores y trabajadores de la pasada temporada se le agota al Real Avilés. Si bien, el propietario del club, José María Tejero, se muestra tranquilo respecto al futuro de la entidad. "Saldremos a competir en el primer partido de la temporada. De eso no tengo dudas. Con tener siete fichas tramitadas no es más que suficiente", indicó el máximo accionista, que esta vez prefirió no dar una fecha concreta, aunque deslizó que puede ser ya la semana que viene.

El Avilés no puede inscribir jugadores al tener lo derechos federativos bloqueados desde el pasado 30 de junio. "Aunque desde luego queremos tener todas las fichas listas, hay que estar tranquilos. El problema se va a resolver. El equipo saldrá a competir en el primer partido de liga, que será el sábado 25, casi seguro a las 20.00 horas de la tarde", apuntó el empresario.

El plazo para satisfacer las deudas termina el 24 de agosto. Si bien, la Federación tardaría varios días, por diversos trámites, en levantar el bloqueo.