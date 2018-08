De Bolivia a El Florán

El San Martín cuenta esta temporada en sus filas con un jugador internacional. Ricardo Vaca Rojas, más conocido en el mundo del fútbol como Ricky, ya sabe lo que es enfundarse la camiseta de su selección, la boliviana. Nacido en 1994 en Santa Cruz, el mediocentro recaló a sus once años en Huelva, donde comenzó a dar patadas al balón.

Sus aptitudes, en el equipo de su barrio, pronto llamaron la atención de los entrenadores del Recreativo de Huelva, que lo incorporó a sus categorías inferiores. Ahí llegó hasta el filial, en Tercera. "Aprendí mucho, tuve la oportunidad de crecer como jugador y llegué a disputar amistosos con el primer equipo", recuerda. Sergi Barjúan era el entrenador del Decano en Segunda. "Era una persona muy cercana, siempre me dio confianza", asegura Ricky.

Cuando militaba en el filial recreativista llegó una llamada especial. Xabier Azkargorta, conocido como "el Profesor" en Bolivia, se fijó en el joven mediocentro del equipo andaluz para incorporarlo al combinado sub-20 de cara al Sudamericano que tendría lugar en Argentina. "Además, era el seleccionador absoluto y me llevó un amistoso ante Euskadi", apunta Ricky. El partido se jugó en Anoeta y terminó con 6-1 para el cuadro vasco.

Sin embargo, el recuerdo de esas semanas fue imborrable para el centrocampista. "Cuando me llamaron, sentí una felicidad enorme; uno sale de su país para buscar eso", admite. "Fue ilusionante, poder representar a mi país fue magnífico y es un recuerdo imborrable", asegura. Ricky recuerda "el gran ambiente de los estadios" y guarda en su colección las camisetas con las que jugó ambos encuentros. "Tengo la del dorsal 10 con la absoluta y la del 8 del Sudamericano sub-20", expone.

El centrocampista del San Martín guarda un buen recuerdo del seleccionador, Xabier Azkargorta. "Era un entrenador que nos hacía reír mucho; un técnico español, pero que pronto se integró a nuestras costumbres y nuestra cultura; hablaba como nosotros, con expresiones de Bolivia y eso nos hacía mucha gracia", señala. Sin embargo, en lo futbolístico, le marcó. "Siempre confió en mí y en mis cualidades. Siempre habló conmigo y tuvo buenas palabras", apunta.

Este verano, Ricky llega a las filas del San Martín. "Recibo la llamada de mi representante y me dice que es una buena oportunidad". Su última experiencia fue en el Marino de los Cristianos, de la Tercera canaria. "Como cualquier jugador, tuve dudas al principio, al ir a un sitio nuevo, pero llevo muchos años fuera de casa y no me costó adaptarme", considera. La conversación con el entrenador, Julio Arniella, sirvió para convencerle. El centrocampista define a su nuevo equipo como un club "humilde, bueno". Pese a que en sus primeros días en El Florán la plantilla no estaba conformada, Ricky admite que "estoy encantado, estamos listos para competir". Ni siquiera la climatología le frena. "Vengo de un país en el que hace mucho frío, estamos a 4.000 metros de altitud y estoy preparado para todo", bromea.

Además, Ricky es consciente de que puede aprovechar esta oportunidad para relanzar su carrera. "La gente de aquí me dice que muchos jugadores de la pasada temporada salieron a buenos equipos", apunta y se marca como objetivo "ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible, daré todo lo que tengo porque eso redunda en beneficio del equipo", reconoce.