Villa no continuará en el New York City y podría retirarse

El periplo de David Villaen el New York City de la liga americana parece que está a punto de acabarse tras cuatro años jugando en Estados Unidos. El club parece no estar dispuesto a prolongar el contrato del Guaje, por lo que Villa podría meditar a sus 36 años su retirada de los terrenos de juego. Su contrato finaliza a final de año y a la intención del club de no prolongar su estancia se sumaría el deseo de Villa también de acabar su etapa en el New York City.