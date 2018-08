El lanzamiento de Sylvia

Como cada verano, Sylvia Corre Terente ha pasado sus vacaciones en la casa de sus abuelos, en Posada de Llanera, pero este año con una motivación especial. Porque Sylvia, hija de una llanerense migrante Francia, luce un chándall de la selección española de atletismo y muestra con orgullo la medalla de oro que logró en la prueba de lanzamiento de jabalina del Campeonato de España sub-20. Sylvia Corre Terente nació en Le Faou (Finisterre, Francia, 10-5-99) y se formó deportivamente en Rennes, donde enfocó sus buenas condiciones hacia la jabalina. Gracias a su doble nacionalidad y la invitación del club Marathon de Madrid pudo participar, y ganar, en el Nacional junior. Ahora está a punto de iniciar su curso universitario en Estados Unidos.

Como sus hermanos, Daniel y Marina, Sylvia Corre -el Terente materno sólo lo utiliza en España- se crió en un ambiente cien por ciento deportivo. Su padre, Frederic Corre, fue ciclista profesional, compañero de equipo de Stephane Heulot en la década de los 90. A su madre, María Terente, siempre le gustó hacer ejercicio y se sacrificó para que sus hijos pudiesen progresar en sus deportes, encargándose de llevarles a los entrenamientos y las competiciones. Daniel Corre ha dejado el deporte de competición por una lesión, tas ser uno de los mejores lanzadores franceses de disco. Y Sylvia, amante de las pruebas combinadas, le ha tomado el relevo con la jabalina.

"De pequeña me gustaba correr y hacía de todo, cross, pista, distancias cortas y largas", explica Sylvia, a la que su versatilidad le llevó a las pruebas combinadas. "De las siete pruebas del heptatlón, la que mejor se me daba era la jabalina. En 2016 conseguí el récord de mi región, Bretaña, con un lanzamineto de 44,06", explica Corre Terente como un momento clave de su corta carrera. "En 2017 dejé las combinadas y me fui al Centro de Alto Rendimiento de Rennes, con un entrenador muy bueno de jabalina. Pasé a hacer cinco o seis sesiones a la semana y mejoré mucho la técnica de lanzamiento".

Sylvia Corre se aleja de la imagen típica de las lanzadoras, musculadas y con un tren superior muy desarrollado: "Sigo los consejos para que me lo tome con calma. En jabalina se tarda mucho en madurar". Pese a todo, su mejoría con un sólo año de dedicación quedó clara cuando tuvo la oportunidad de participar en el Campeonato de España sub-20, en junio, en Murcia. "En el Mundial escolar conocí a atletas de Madrid, que me invitaron a competir a España".

El paso decisivo lo dio con la propuesta formal de uno de los mejores clubes españoles, la AD Marathon: "El director técnico, Miguel Ángel García Quintana, me ofreció fichar para competir con ellos en una jornada de Liga y en el Campeonato de España. Me gustó la idea y acepté". Un lanzamiento de 43,40 en Valencia situó a Sylvia en la segunda posición del ranking español sub-20 y le abrió las puertas de la selección para un cuadrangular con País de Gales, Portugal y Dinamarca. La explosión llegó en el Nacional de Murcia, donde subió a lo más alto del podio con su mejor marca de siempre, 45,78: "Había hecho buenos entrenamientos, pero en jabalina la competición son detalles. En el quinto lanzamiento me dije que ahora o nunca. Y salió. Lo celebré con un abrazo con el entrenador, Ramón Carballo".

Tras el éxito, Sylvia Corre volvió a Francia, donde logró un tercer puesto en el campeonato sub-20 y un noveno en el absoluto con una marca (43,60) inferior a la de Murcia. Aunque la reglamentación le permitiría competir como francesa en el futuro, Sylvia lo tiene claro: "Seguiré con España". Lo hará al final del curso universitario que está a punto de empezar en Estados Unidos, en la Universidad de Marshall, donde seguirá la carrera equivalente a la de Ciencias de la Educación Física y el Deporte, antigua INEF. "El tercer curso espero poder hacerlo en Madrid. Sé que este año va a ser complicado porque en Estados Unidos se entrena el doble que en Europa. Tendré cuidado con no lesionarme porque el hombro me está dando problemas".

Y aunque mantiene su filosofía de ir poco a poco, sobre todo ahora que pasa a la categoría sub-23 y tendrá que afrontar nuevos retos, Sylvia Corre Terente quiere formar parte de esa nueva generación de atletas españoles que apuntan muy alto. "Los años buenos del atletismo español están por llegar", remata.