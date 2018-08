"No me da miedo empezar mal la liga y recibir críticas de fuera"

Luis Valera "Lucho" es el entrenador del Avilés Stadium para esta temporada, en la que el conjunto avilesino debuta este sábado, a las 18.15 horas, en Regional Preferente contra el Andés.

- La pretemporada toca a su fin. ¿Satisfecho con el trabajo?

-Sí, a pesar de las ausencias, que en esta categoría es lo normal, hemos trabajado muy bien, le daría un notable, aunque no soy muy amigo de poner notas.

- Acostumbrado a ser el gallito, ¿tendrá el Stadium un nuevo rol en Preferente?

-Sí, por pura lógica. Aquí hay equipos con más presupuesto y más experiencia, acumulada de muchos años. La película cambia mucho con respecto a otras campañas. Siendo objetivos, tenemos que luchar por salvarnos.

- Llegó en medio del huracán de la no renovación de Luis Castro y la marcha de buena parte de la plantilla del ascenso. ¿Qué opina de todo lo que sucedió?

-Lo viví como una anécdota. No le doy más importancia.

- ¿Le asustan las comparaciones si empieza mal el año?

-No, la gente puede criticar, pero yo tengo que estar por encima de ello. La directiva confía en mí y yo noto su apoyo. Eso es lo importante.

- El Stadium es el equipo con más socios. ¿Le da la sensación de estar ante su gran reto?

-Por supuesto. Este es un gran reto personal, por encima de todo lo que he hecho hasta ahora en el mundo del fútbol. Somos nuevos pero queremos crecer. No puedo defraudar a quienes me han dado su confianza.

- El club está lejos de cifras de socios de otros años. ¿Es la oportunidad para volver a traer gente?

-Tal y como está el fútbol en Avilés, es complicado que la gente se enganche a nada.

- ¿Qué tipo de Stadium vamos a ver, uno que espere al rival o uno que quiera mandar en el campo?

-Dependerá de cada partido. Lo que quiero es que siempre tengamos las cosas claras. Si es necesario hacer juego directo, que así sea. Pero también que sepamos cuando hay que controlar la pelota.

- ¿Plantilla cerrada?

Falta un lateral, eso seguro. Del medio campo hacia adelante, esperaremos a ver qué se presenta. Siempre hay jugadores que están en un club y luego no están a gusto. Si se nos pone por delante una buena opción, no la rechazaremos, pero en principio un lateral.

- Real Avilés. ¿Se atreve a opinar?

-No me corresponde. Soy el entrenador de otro equipo.