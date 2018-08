Será el único representante asturiano en el pelotón de la Vuelta que comenzará el sábado en Málaga. Es ambicioso, promete dejarse ver y tratará de buscar una victoria de etapa que se le escapó por centímetros la pasada edición en su casa. El gijonés Iván Cortina llega, a sus 22 años, en un gran estado de forma y su sonrisa le delata. Será el único corredor asturiano en la próxima edición de la Vuelta. Está listo para dar espectáculo.

- ¿Cómo afronta la Vuelta?

-Con muchas ganas. Cuento ya con un poco más de experiencia al ser mi segunda Vuelta y espero que el trabajo que hice en altura, en Andorra, se refleje después en la carretera.

- ¿Llega en mejor forma que la pasada edición?

-Sí, estoy mejor de peso y en mejor estado de forma también. Me estoy encontrando bien en las carreras, pero después puedes llegar allí, que son tres semanas de competición, y en una etapa encontrarte mal. Si te pasa eso, la bici no te perdona, pero esperemos que todo salga según lo previsto.

- ¿Ha tenido una preparación más especial, enfocada a esta carrera?

-Este año ya tenía más asegurada mi presencia, así que ya llevo un par de meses enfocando los entrenamientos exclusivamente para llegar mejor a esta competición.

- El año pasado fue de menos a más.

-Espero que sea igual porque en la segunda etapa ya llega la montaña. Después hay cinco o seis llegadas al esprint, a mitad de La Vuelta, en las que probaré fortuna y, en la última parte, habrá mucha dureza, así que espero tener fuerzas.

- ¿Ha visualizado alguna etapa en especial para buscar el triunfo?

-Miré poco el libro de ruta, muy por encima. Vi que había algunas llegadas que pueden ser al esprint y en las que mi intención es intentarlo siempre que me dejen. Con la presencia de Nibali e Izagirre, igual me toca trabajar un poco más, pero si tengo libertad, no voy a dejar pasar las oportunidades. Y si puedo meterme en las fugas, también lo voy a intentar, es una carrera para tratar de aprovecharla al máximo y dejarse ver.

- ¿Cómo ve las etapas asturianas, demasiada dureza para sus características y repetir como el año pasado en Huerces?

-Hay muchas emboscadas por la zona de Sietes y alrededor del Mirador del Fito, así que vamos a ver qué se puede hacer, son zonas que conozco. Lo malo para mí es que hay mucha dureza al final con la llegada a Los Lagos de Covadonga ese día (etapa 15ª) ya que La Vuelta siempre busca finales exigentes, pero nunca hay que descartar nada.

- A los Lagos se suma la llegada a Les Praeres.

-La conozco y puedo decir que es durísima. Son rampas del 27%.

- Será el único asturiano del pelotón.

-Es una pena. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, siempre es de agradecer ver alguna bandera asturiana en las carreteras.

- Su equipo llega con Nibali al frente. ¿Se sienten uno de los favoritos?

-No creo. Pienso que Nibali está en La Vuelta para preparar más el Mundial que otra cosa. Es una Vuelta a España muy abierta para el triunfo final en la general.

- ¿Tiene pensada alguna celebración en caso de triunfo?

-Aun no. Me gusta lo de escanciar sidra, pero dependerá del momento.