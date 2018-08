La AFE amenaza con una huelga si se juega en EE UU

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que preside David Aganzo, rechazó el acuerdo de la Liga para jugar partidos en Estados Unidos. El sindicato amenaza con ir a la huelga si no se revoca la decisión. Aganzo dijo ayer que estaban "cansados de que se tomen las decisiones unilateralmente", ya que la Liga de no se puso en contacto con ellos para valorar la posibilidad de llevar partidos a EE.UU. Aganzo invita a Javier Tebas, presidente de la Liga, "a que se ponga en la piel del futbolista", porque "pensamos en la salud y en nuestra afición". Aganzo mandó un mensaje de unidad ya que "todos los jugadores, a través de sus capitanes, se muestran unidos". Si la Liga les ofreciera una compensación económica, la rechazarían porque"no estamos en venta". El sindicato apela al sentido común, porque "no puede ser que una persona firme un acuerdo por 15 años, que afecta a tantos factores, y no consulte a todas las partes que involucra". Catorce de los veinte equipos de primera estuvieron presentes. Faltaron el Alavés, Athletic, Eibar, Celta, Girona y Sevilla.