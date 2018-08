Alonso: "Prefiero irme ahora que me siento fuerte"

Fernando Alonso declaró ayer que prefiere abandonar el Mundial de Fórmula 1"ahora que me siento fuerte y no cuando no sea competitivo". Alonso busca "otro tipo de prioridades como mi participación en el WEC". El piloto asturiano busca hacer algo histórico, ya que "las 500 Millas me dan la oportunidad de ser el mejor de siempre, para buscar algo que no se haya hecho nunca". Hoy empienzan los libres del GP de Bélgica, donde Force India, que ha cambiado de dueños, podrá competir sin puntos de equipo, aunque los pilotos Pérez y Ocón mantendran sus puntos.