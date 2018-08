La selección española sub-20 buscará el Mundial frente a Japón (19.30 horas, Gol y Eurosport). En el once elegido por el técnico Pedro López no estará la asturiana Lucía García, tras no recuperarse de la lesión muscular que la viene lastrando desde la fase de grupos, contra Estados Unidos. España ya se cruzó con las japonesas y las vencieron (1-0).