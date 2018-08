Una oportunidad de oro

España y Japón miden sus fuerzas hoy en la final del Mundial sub 20 femenino (19.30, Gol y Eurosport) en el estadio de Vannes (Francia). La selección dirigida por Pedro López, con la asturiana Toña Is como ayudante, no podrá contar con la delantera allerana Lucía García, que no ha podido recuperarse del problema muscular que arrastra desde el partido de la fase de grupos frente a Estados Unidos, en el que marcó su único gol en el torneo antes de la lesión.

España y Japón ya se vieron las caras hace cuatro años en Costa Rica, en en la final del Mundial sub-17, con victoria japonesa por 2-0. Las pupilas de Pedro López derrotaron a Japón en la fase de grupos (1-0) de este Mundial gracias al gol de Carmen Menayo, que comentó que "sabemos cómo juegan, aunque es una final".

España viene de superar el Grupo C, llamado "de la muerte", como campeona, tras vencer a Paraguay (4-1) y a Japón y empatar con Estados Unidos (2-2). Las españolas rompieron el techo histórico de los cuartos de final tras ganar a Nigeria por 2-1, además de derrotar en semifinales a la poderosa Francia, pese a terminar con diez y con Cata Coll deteniendo un penalti.

Las jugadoras de Pedro López realizaron en la tarde de ayer en el Stade de la Rabinne, en Vannes, el último entrenamiento previo a la final, en el que no participó Lucía García. La asturiana, referencia de las selecciones sub-17 y sub-19 y con participación ya en la absoluta, será una baja importante para la selección. También la de Aitana Bonmatí, integrada en el primer equipo del Barcelona, al igual que Patri Guijarro, la estrella de la selección en el mundial con seis goles y tres asistencias.

Pedro López declaró que " el compromiso grupal es la clave" y que prepara el partido "como uno más. Esperamos aprovechar la experiencia que tenemos contra ellas". Las japonesas llegaron a la final tras ganar todos sus partidos, menos el de España. Japón llevan doce goles a favor, lo que la convierte en la selección más goleadora del Mundial junto con Inglaterra. También es la menos goleada, junto a Francia, con solamente dos encajados. Antes de la final, a las 4 de la tarde, Francia e Inglaterra jugarán el partido por el tercer y cuarto puesto.