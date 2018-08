El tercer reto de Keylor

La portería del Madrid es una de las más complicadas de defender y, sin embargo, un portero con poco cartel y que llegó al club de tapado, como el costarricense Keylor Navas ha conseguido convertirse en un seguro de vida bajo la portería y, lo más importante, en una de las piezas claves de uno de los mejores Madrid de la historia.

Sin embargo, el club madridista no ha parado de buscar otro portero de más renombre. Probaron tanto con David de Gea en 2015 como con Kepa Arrizabalaga el pasado invierno, que no acabaron de llegar, mientras Keylor Navas se hacía más querido por la grada del Bernabéu. Contó, además, con la confianza de un Zinedine Zidane, que no quería a ningún otro portero. Pero con la llegada de Lopetegui se consumó el fichaje de Thibaut Courtois procedente del Chelsea, en principio para ser titular indiscutible. Pero de momento es Navas el que ha jugado en la final de la Supercopa y en la primera jornada de Liga frente al Getafe. Keylor no se rinde y quiere demostrar que tiene nivel para ser el titular.

La lucha por la titularidad entre Courtois y Navas solo acaba de comenzar. El primer dilema está en saber si Lopetegui optará por las rotaciones, como ya hiciera el italiano Carlo Ancelotti con Iker Casillas y Diego López en la temporada 2013-14, o por un portero único para Liga y Liga de Campeones, dejando al otro contentar únicamente con la Copa, pudiendo provocar un problema de egos entre un Courtois recién llegado con estatus de estrella mundial y un Keylor Navas con el apoyo del vestuario.

La lógica invita a pensar -tras el paso adelante dado por el club blanco- que Courtois acabará consiguiente la titularidad de la portería blanca más pronto que tarde, incluso este mismo fin de semana ante el Girona en Montilivi. Pero la última actuación de Keylor Navas, sin recibir ningún gol ante el Getafe, complica más la decisión de Lopetegui, que no tendría motivos aparentes para justificar el cambio, más sabiendo la ética de trabajo de un Keylor Navas que da el máximo en cada entrenamiento.

En este Madrid que, sobre el papel, sufre una falta de fondo de armario, que parece que no va a solventar antes del cierre de mercado, en la portería pasa completamente lo contrario. Tiene un exceso de porteros, ya que además de Navas y Courtois figuran Kiko Casilla, el ucraniano AndriyLunin y Luca Zidane.