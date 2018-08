Asturias será clave en la Vuelta

Una vez más, Asturias albergará tres etapas de la Vuelta Ciclisa a España, que volverán a ser determinantes en la lucha por el triunfo final de una carrera que comienza hoy con una contrarreloj individual de 8 kilómetros en Málaga. La 73ª edición de la Vuelta a España consta de seis etapas llanas, dos contrarreloj individuales, cinco etapas de media montaña y ocho finales en alto, uno de ellos inédito en la competición como es el de Les Praeres, en Nava, la principal novedad de la Vuelta a su paso por Asturias.

La carrera vuelve a iniciarse en territorio español después de partir desde Nimes (Francia) la pasada edición, presentando un recorrido que aumentará de dificultad progresivamente a lo largo de sus 3.254 kilómetros. En cuanto a la llegada a Asturias de la Vuelta, no lo hará hasta el 7 de septiembre, con salida desde Candás, para finalizar una etapa por el tríptico astur-leonés con final en tierras cántabras con la subida al Alto de La Camperona, en un recorrido que podría dejar a uno de los favoritos como líder de la carrera.

La etapa 14 se disputará el 8, Día de Asturias, estrenando un recorrido inédito en la Vuelta, y muy exigente, como son Les Praeres, en Nava, con rampas de entre el 20 y el 21por ciento en la parte final de los 171 kilómetros de la jornada. Sin embargo, la etapa reina de esta Vuelta a España 2018 serán los 4.000 metros del día 9, en el desnivel que tendrán que afrontar los corredores en la mítica ascensión a Los Lagos de Covadonga, un recorrido en el que ya se impuso el colombiano Nairo Quintana en la última ascensión, en 2016, cuando ganó su primera y única Vuelta a España. Al determinante recorrido asturiano de la Vuelta se le unen etapas de dificultad similar, como la del Balcón de Bizkaia del día 12, o la ascensión el día 15 al Coll de la Gallina, en Andorra, que resultará decisiva de cara a la clasificación general un día antes de finalizar en Madrid.

En cuanto al plantel de favoritos, la 73ª edición de la Vuelta está marcada por las ausencias de los ganadores del Giro de Italia y del Tour de Francia, los corredores del Sky Chris Froome y Geraint Thomas, a los que se une el holandés Tom Dumoulin tras subir al podio en estas dos grandes vueltas. Sólo cuatro de los diez mejores clasificados del Tour confirmaron su presencia en la última vuelta por etapas del año, en la que parten como favoritos Quintana, último vencedor de la prueba que participa, y Richie Porte, si le respetan las caídas.

A estos dos se suman otros dos colombianos, Rigoberto Urán y Miguel Ángel "Supermán" López, este último tercero en el Giro, así como el italiano, y gran aspirante al triunfo final, Vincenzo Níbali. No acaba aquí la relación de favoritos. Ciclistas como el italiano Aru, vencedor en 2015; Dan Martin; octavo en el Tour; Thibaut Pinot, Zakarin, Kruijswijk o los hermanos Yates también afrontarán el recorrido con el objetivo de subir al podio de Madrid. No podría faltar el eslovaco Peter Sagan, otro de los grandes nombres de la Vuelta, aunque no sea favorito a la victoria final.

Entre los 36 españoles que participarán está el asturiano Iván García Cortina. Destaca la ausencia de Mikel Landa. Entre los españoles hay aspirantes al triunfo, como el veterano Alejandro Valverde, ganador de la Vuelta en 2009, o David de La Cruz, que lidera al Sky tras las ausencias ya mencionadas de Froome y Thomas. Cuatro equipos españoles participarán en esta edición: el Movistar, el Euskadi-Murias, el Caja Rural y el Burgos-BH, dos más que el año pasado, contando con 22 de los 36 españoles en sus filas.