El Barcelona, obligado a ganar con el césped en el punto de mira

El Barcelona buscará hoy sumar su segunda victoria en la Liga en Valladolid, para verse las caras con un recién ascendido que quiere dar una buena imagen ante su afición después del punto sacado en la jornada inaugural ante el Girona en Montilivi. Los azulgrana, después de un triunfo fácil contra el Deportivo Alavés por 3 a 0 en el Camp Nou, visitan el José Zorrilla cuatro años después sin fiarse de su teórica superioridad y preocupados por las condiciones del terreno de juego, recién plantado. "No voy a negar que lo tengo en la cabeza. No es normal plantar un césped cuatro días antes de jugar partido. No sé a quién se le ha ocurrido. La experiencia me dice que, con tan poco tiempo, el césped se resiente", declaró el entrenador del Barça, Ernesto Valverde.

La mayor expectación en relación al once del Barça es la presencia o no de Coutinho. El brasileño no fue titular ni en el encuentro de Supercopa de España ante el Sevilla ni ante el Alavés debido a la irrupción del francés Demebélé, pero su rendimiento en la segunda parte ante los vitorianos, con gol incluido, invita a pensar a que hoy pueda ser titular.

Valverde también se pronunció sobre los comentarios ante la posible salida de Iván Rakitic al Paris Saint Germain. Según el técnico, "Rakitic es un jugador fundamental para el Barça. Pienso contar con él, sus números están ahí. Estamos aquí para ganar partidos, no para hacer negocio".

En el Valladolid, Sergio González, que vivirá un mini derbi particular como exjugador y exentrenador del Espanyol, podrá contar ya con sus dos últimos fichajes, ambos delanteros: El exsportinguista Cop y el turco Unal. Este último incluso podría ser titular. Los dos nuevos delanteros serán los únicos cambios en la convocatoria con respecto a los que afrontaron el debut liguero en Girona, donde el Valladolid mostró fortaleza defensiva pero apenas inquietó en ataque, lo que espera resolver con estos dos fichajes.