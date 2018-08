El Lealtad-Madalena Morcín abre hoy la Liga en Tercera División

El Lealtad vuelve hoy (17.30 horas) a Tercera , después de cuatro temporadas consecutivas en Segunda B, recibiendo en Les Caleyes a un debutante en la categoría como el Madalena Morcín, recién ascendido de Preferente por primera vez en su historia.

El entrenador del Lealtd, Samuel Baños, cuenta con la única baja de Juan Cueto. Samuel no espera movimientos en la plantilla, aunque advierte de que "nunca se sabe hasta final del mercado". El Lealtad es uno de los claros favoritos a uno de los puestos del playoff de ascenso, pero Samuel quiere que su equipo vaya partido a partido, planteándose los objetivos más adelante: "Venimos de cuatro años en Segunda B y ahora hay que volver a la realidad. Hay que acostumbrarse a los campos y a los rivales. La Tercera es muy dura y nadie te regala nada. Iremos poco a poco, encontrando nuestro nivel y nuestro lugar en la Liga. Ahí nos pondremos objetivos a largo plazo".

Enfrente del Lealtad estará un Madalena Morcín que debuta en Tercera después de una excelente campaña en Preferente, acabando segundos con 74 puntos. Esta dinámica positiva que vivió el conjunto morciniego la temporada pasada, aunque en otra categoría, es uno de los peligros que señala Baños sobre su primera rival en la Liga, al que admite no haber podido analizar en exceso: "Tenemos algo de información que nos han pasado, sobre todo de individualidades, personalmente no los he visto y, además, tienen nuevos jugadores y estamos un poco a la expectativa de qué partido nos propondrán, si seguirán con el estilo de fútbol del año pasado o si lo cambiarán".

De todos modos, Baños considera que el mayor peligro inicial del Madalena es la ilusión: "Nos esperamos un equipo con mucha ilusión por estrenarse en la categoría y, por lo tanto, con mucha intensidad, que no regalen nada. Es un partido peligroso".

El entrenador del Madalena Morcín, Adrián González, se estrena esta tarde en Tercera en un campo histórico: "Estamos muy ilusionados con este estreno", confesaba y explicaba que "nuestro objetivo es competir cada partido. Ver que somos capaces de competir en Tercera sin pensar en nada más. Disfrutar compitiendo de una categoría nueva para un club modesto como este".