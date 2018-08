Una medalla de plata medida al milímetro

Que ayer la delantera allerana Lucía García llegara al aeropuerto de Asturias con la medalla de plata de subcampeona del mundo de fútbol sub-20 colgando del cuello fue una rareza. Cuenta su entrenadora, la ovetense Toña Is, que regresó con Lucía a casa tras 40 días de preparación en Francia, que "lo normal es que, cuando una jugadora está lesionada, se vuelva a casa porque se pone ñoña". Con Lucía, que se dañó el isquiotibial en cuartos contra Nigeria, se esperó. Querían que llegara a la final que se les escapó contra Japón en el Stade de La Rabine. Cuando Lucía se enteró de que no jugaría el partido más importante de su vida, sólo dijo: "Chicas, no os preocupéis. Esté quien esté, podemos ganar".

"Es que Lucía no parecía que estuviera lesionada. Lo hacía todo con el grupo. Es una chica muy transparente. Lo que ves es lo que hay", revela Is sobre la jugadora, que ayer a su llegada a Asturias montó rápidamente en un taxi en dirección a Oviedo para reunirse con sus amigas. Mañana pondrá rumbo a Bilbao, donde reside, para preparar el inicio de la Liga con el Athletic.

Mantener a Lucía en la concentración acantonada en Francia fue una excepción dentro de una disciplina castrense, propia de la máxima competición. Por ejemplo, las jugadoras tenían estrictamente prohibido entrar en habitaciones ajenas a las suyas. El cuerpo técnico quiso que Lucía García en la primera sede compartiera habitación con las centrocampistas Paula Sancho, del Valencia, y Paula Fernández, del Málaga. En Rennes, la asturiana compartió cuarto con Berta Pujadas, defensa del Dépor.

La dieta también se midió al milímetro. Las jugadoras y el cuerpo técnico compartían el mismo menú, elaborado por Javier Arbizu, el cocinero de la selección absoluta. "Podía ser lunes y sabíamos lo que íbamos a comer un jueves, aunque, claro, preferías no preguntarlo", cuenta divertida Is, que ayer, al desembarcar del avión procedente de Barajas, fue recibida por dos hermanas -son siete en la familia, cuatro varones y tres mujeres-, su marido, su sobrina y su hija, la portera campeona de Europa sub-17 Paula Suárez.

En los estrictos horarios de la Rojita hubo espacio para el ocio. Lucía García pudo divertiste con sus compañeras con el videojuego "FIFA" en la Play Station 4, y con el "Mario Kart", en la Nintendo Switch. "Les gustaba ver películas, me pasaron la de "El cuerpo", de Belén Rueda. Me dijeron que les encantó", añade Toña Is. Mención aparte merece el camino a los estadios. "Antes de salir del autobús siempre poníamos la misma canción: "La Roja baila", de Sergio Ramos con Niña Pastori", añade Toña Is.

La familia de la entrenadora dice que "ha cumplido su sueño. Cuando tenía 10 años, todos los niños querían jugar al fútbol en su equipo, siempre la elegían a ella", añade su hermana, María del Mar Is, en el aeropuerto. Su hija, Paula Suárez, puntualiza que lo que su mamá ha logrado "es muy bueno para el fútbol".

La Rojita de las asturianas Lucía García y Toña Is fue recibida ayer por el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Pedro Sánchez y la Casa Real las han elevado a la categoría de heroínas por la medalla de plata que trajeron ayer a Asturias. Un metal trabajado y medido al milímetro durante 40 días y 40 noches.