El Barça de Teseo

El barco de Teseo, en el que el héroe y otros jóvenes atenienses regresaron de Creta, está en un dique seco y, poco a poco y una a una, se reemplazan sus piezas por otras nuevas, hasta que el barco está listo para zarpar de nuevo. Sin embargo, las piezas viejas del barco, amontonadas en otro lugar, son montadas de nuevo y se hace también a la mar. ¿Cuál es el verdadero barco de Teseo? ¿El que conserva todo el material original, o el que ha sido construido poco a poco con materiales nuevos sustituyendo a las piezas originales? ¿Hasta cuándo un calcetín sigue siendo el mismo calcetín, planteaba el filósofo David Hume? Si el calcetín tiene un agujero y le pongo un parche, y luego otro, y otro, y así hasta que el calcetín original ha sido sustituido por parches, ¿sigue siendo el mismo calcetín? ¿Y el Barça?

Ya no está Xavi. Tampoco Iniesta, que se ha ido a Japón. Busquets ya no es aquél chavalete que venía de la Tercera División. Ni siquiera Messi es eterno. ¿Puede el Barça seguir siendo el Barça sin los futbolistas que han hecho del Barça lo que es el Barça? Nuevos futbolistas sustituyen poco a poco a los viejos futbolistas que formaban un barco de Teseo de leyenda. Xavi e Iniesta han sido sustituidos por Coutinho y Arthur, Riqui Puig llama a la puerta, en la portería ya no está el gran Víctor Valdés pero sí Ter Stegen. Sergi Roberto es nuevo y nadie puede negar que, a la vez, es parte del barco de Teseo original. Todos los entrenadores desde Cruyff y, claro, Guardiola han puesto parches en el calcetín del Barça, de forma que algunos se preguntan si este Barça remendado con Arturo Vidal, Dembélé o Malcolm tiene algo que ver con el Barça que deslumbró al mundo del balompié alumbrando un fútbol precioso, valiente y ganador. Es evidente que las viejas piezas del Barça, por mucho que las volvamos a montar en su lugar original, ya no pueden ser el Barça, del mismo modo que el barco de Teseo reconstruido con sus piezas originales no podría navegar tan bien como el que llevó a Teseo a Creta. Eso no se discute porque es ley de vida. El problema es otro, que tiene que ver con el acierto en los fichajes y con decidir hasta qué punto las piezas del Barça deben ser reemplazadas una a una por piezas nuevas que tienen que ser colocadas exactamente en el lugar original, y si esas piezas deben estar fabricadas en La Masía o compradas en lejanos astilleros. El Barça de Teseo es algo más que un problema lógico, y la solución está al final de cada temporada. Nadie cuestionará si el Barça sigue siendo el Barça mientras gane títulos y pueda volver de Creta sin hundirse en el Egeo.