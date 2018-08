El VAR da la razón al juez

El sistema de videoarbitraje, más conocido como VAR, está siendo la novedad de este inicio liguero, más después del Valladolid-Barcelona, con un gol anulado a los culés y otro a los vallisoletanos, éste en el descuento y que significaba el empate de los locales, ambos por fuera de juego de Luis Suárez y Keko, respectivamente. No obstante, tras las críticas que recibió en sus primeras pruebas, el VAR ha aterrizado en LaLiga mucho más maduro y, de momento, funcionando rápido y reduciendo, que no eliminando, el número de acciones polémicas por encuentro.

Hasta el momento, el videoarbitraje ha entrado de manera visible en once ocasiones, con solo cuatro que sirvieron para cambiar la decisión del árbitro.

Los colegiados están tirando mano al pinganillo para comunicarse con la sala del VAR principalmente en posibles penaltis por mano. Cuatro de las once veces que el videoarbitraje entró en acción fueron para confirmar la no intencionalidad suficiente de un jugador tocando el balón con la mano para que fuera penalti, como en la acción de Óscar Trejo (Rayo Vallecano) ante el Atlético de Madrid. También entre los penaltis, pero esta vez por un derribo, está la acción de Sergio Canales en el Betis-Levante, dónde el jugador bético cayó dentro del área pero donde el árbitro no vio una acción lo suficientemente punible ni en un primer momento ni cuando recibió indicaciones del árbitro del videoarbitraje.

El VAR también ha ayudado a los árbitros para reafirmarse a la hora de haber anulado hasta tres tantos, y dos de ellos en un mismo partido. El primero fue en la jornada inaugural, en el Villareal-Real Sociedad, dónde Oyarzábal marcó para los vascos a la salida de un córner pero el colegiado Melero López anuló la jugada por una falta previa del central Diego Llorente que, una vez comprobada por la cabina del videoarbitraje, ratificó su decisión. Los otros dos, los ya mencionados tantos de Barcelona y Valladolid, en los cuales el linier había levantado el banderín señalando fuera de juego, pero que Burgos Bengoetxea quiso esperar hasta que el VAR, le confirmase que tanto Luis Suárez primero como Keko después estaban en posición adelantada.

De hecho, hasta ahora solo ha habido cuatro ocasiones en la que el videoarbitraje sirviese para cambiar decisiones. En el Madrid-Getafe, donde Estrada Fernández señaló un penalti después de un derribo a Karim Benzema en el área pero que en la cabina del VAR comprobaron que, antes de esa acción, el delantero francés había recibido el esférico en posición ilegal, cambiando así el penalti a favor de los blancos por un fuera de juego y dando el balón al Getafe. Y dos veces en el Rayo-Sevilla, con Mateu Lahoz dando un gol legal a los hispalenses cuando previamente había señalado fuera de juego y para señalar penalti a favor del Rayo en una acción que había pitado falta fuera del área. La última, el tanto de Granero para el Espanyol ante el Valencia, con un lanzamiento directo que Del Cerro Grande esperó a la confirmación del VAR para dar el gol.

Quedan todavía muchas jornadas y muchas jugadas por analizar pero, pero, de momento, el VAR está pasando sus exámenes con nota y mostrando al aficionado un fútbol con menos injusticias.