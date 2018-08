La Liga ya es una realidad y aunque todavía es agosto se empieza a vislumbrar lo que se espera. Con dos jornadas Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se perfilan como candidatos al título con Valencia y Sevilla, por este orden, como convidados a la fiesta para entrar en la Champions si hacen una supercampaña.

Como ya estamos en plena temporada comienzan las críticas, las crisis, e incluso las reclamaciones estrambóticas. La primera, por lo que respecta al equipo blanco, es sobre Vinicius. Un chaval de 18 años con magníficas maneras, pero con una falta alarmante de partidos entre profesionales de primer nivel europeo. Parece ser que Lopetegui ha decidido que viva a caballo entre el Castilla y el primer equipo y esto ha abierto la caja de los truenos porque ha costado 45 millones y no se pueden tener 45 millones en el filial. Además, los críticos arguyen que es la ilusión del año para el madridista y tiene que jugar.

Miren, yo soy madridista y no es el jugador que me ilusiona porque sé muy bien que es un jugador al que le falta mucha formación y lo que necesita es jugar partidos e ir metiéndolo poco a poco en la dinámica de la Liga Santander, para no estropearlo por el camino. Que haya valido 45 millones o 5 me da igual porque es futuro, no presente. Lo que tiene que hacer el zagal es jugar, aclimatarse, intentar no convertirse en un niño mimado triunfante en la adolescencia, como muchos que vemos y hemos visto en el fútbol.

Para eso, empezar despacito es fundamental. Formarse sin prisa pero sin pausa y aprender a jugar en Europa, cosa siempre complicada para los jugadores americanos por la diferencia de ritmo de juego, cosa que les ha costado especialmente a los brasileños.

Los críticos podrán decir que mejor hubiera sido una cesión y puede que tengan razón, pero quizás el club quiere que ya juegue este año partidos seguidos con la primera plantilla, pero sin la exigencia de ser la estrella desde el minuto uno.

Esperaremos acontecimientos, aunque ya a día de hoy el culebrón Vinicius languidece porque la posibilidad de que venga Mbappé antes del cierre del mercado (cosa que se me antoja imposible) tiene al mundo de la prensa futbolística enredada en ese juego de sombras chinescas y mentiras que es el mercado de fichajes.