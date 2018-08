El honroso gesto de un rival noruego que da a Javi Hernanz su ansiada medalla mundial en piragüismo

Nadie puede negar que el piragüismo supone una ejemplar fuente de valores como sacrificio, garra, trabajo duro o deportividad. Y, para quien no se lo crea, he aquí la historia con la que el asturiano Javier Hernanz ha conseguido un título que ansiaba: la medalla en unos mundiales de pista de piragüismo. Pese a los bandazos de la organización, que primero le concedieron el bronce para luego quitárselo en favor de su rival noruego Eivind Vold, generaron una polémica a la que la Federación española estaba dispuesta a plantar cara: Hernanz merecía el bronce al cometer el piragüista nórdico una infracción en carrera, pero la organización, tras apreciarlo en un primer momento, le quitó luego el metal dándoselo al noruego.



Pero la disputa no llegará más y todo gracias a la honestidad de, precisamente, el piragüista noruego. Eivind Vold ha hecho pública su renuncia a su bronce en favor de su "amigo" Javier Hernanz, asumiendo que, efectivamente, cometió, involuntariamente, una infracción en su recorrido, perjudicando al asturiano. Un gesto muy alabado en las redes. Todo un ejercicio de honestidad.



Estas son las palabras con las que anunció la renuncia: "Ayer me entregaron la medalla del campeonato del mundo por terminar tercero en los 5.000 metros. Al principio fui descalificado, pero los jueces invirtieron su decisión y decidieron darme la medalla después de todo. Después de ver el vídeo de la carrera, más tarde descubrí que los jueces habían tomado la decisión correcta en primer lugar. Que en el calor del juego había pasado hacia el interior de una boya que no vi venir. Estoy realmente feliz con mi actuación, pero sé que la medalla pertenece a mi amigo español Javier Hernanz. Felicidades compañero, y gracias a todos los que ya me felicitaron"