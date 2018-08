El Madrid reparte el gol

La salida de Cristiano Ronaldo del Madrid este verano ha dejado huella en Chamartín, pero de momento no le está pasando factura al equipo blanco. No, al menos, en lo que más destacaba el portugués: de cara al gol. El Madrid, de momento, reparte el gol. Cuatro futbolistas blancos ya han marcado en estas dos jornadas ligueras: dos defensas (Carvajal y Sergio Ramos) y dos atacantes (Bale y Benzema). Los excompañeros del luso en la antigua BBC, Bale y Benzema, tiran del carro goleador ahora que el luso está en tierras italianas donde, por cierto, todavía no se ha estrenado.

Con el mercado de fichajes en sus últimas horas de vida y sin la llegada de una referencia ofensiva que cubra los goles del portugués, en el vestuario madridista parece que se han comprometido a igualar la cifra entre todos, tal y como señalaba su técnico, Julen Lopetegui: "Hay que marcar como equipo los 50 goles que hacía Cristiano".

Dicho y hecho. En las dos primeras jornadas ligueras, el Madrid ha completado un 6 de 6 en puntos y ya es líder, por delante del Barcelona (igualado a puntos) y máximo goleador de la competición gracias a los seis goles que marcaron a Getafe (2) y a Girona (4). Si por algo han destacado ambos encuentros es por la efectividad ofensiva del nuevo Real Madrid de Lopetegui y por haberlos materializado cuatro jugadores distintos. Carvajal, que inauguró el casillero goleador de la temporada, Bale, único jugador en marcar en las dos jornadas, Sergio Ramos, que asume la responsabilidad de tirar los penalties transformando uno en Girona y Karim Benzema, que se estrenó en Liga con su doblete el pasado domingo. Cuatro goleadores distintos que demuestran que la colectividad ha dado un paso al frente en el Real Madrid post-Cristiano. Pudieron ser más, ya que tanto Asensio como Isco están contando con ocasiones para estrenarse como goleadores. Si a alguien parece haber beneficiado la salida del astro portugués es a Gareth Bale y a Karim Benzema. Además de los goles, el que asume el liderazgo es el galés Gareth Bale, que, después de ver nublado su futuro tras la final de Kiev, parece haber despejado toda duda sobre dónde quiere triunfar. Sus dos goles, uno en cada jornada, le hacen ser el pichichi del Real Madrid junto a Karim Benzema, que también presentó su candidatura para suceder a Cristiano como lanzador de penaltis, transformando el segundo del partido ante el Girona con un disparo ajustado.

Los primeros pasos del Madrid de Lopetegui se decantarse por el espíritu colectivo, tal y como reconoce el técnico merengue, antes que por las individualidades, como sucedía durante la etapa de Zidane. El conjunto blanco es líder de Liga por primera vez desde que venció su última en Málaga y no encadenaba dos victorias seguidas en un arranque liguero desde precisamente aquella temporada, cuando encadenó cuatro victorias seguidas en las primeras cuatro jornadas.