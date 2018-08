Sangre, sudor y punto

Al Avilés en Santa Cruz, el Gijón Industrial le maniató, le dominó, le tiró más de diez veces y fue el dueño del partido por tierra, mar y aire. El Avilés no tiró a puerta y si generó inquietud entre los menos de 200 espectadores en La Calzada es porque el fútbol no en pocas ocasiones ha dado giros hasta en el más previsible de los guiones. Si el Avilés marcaba, iba a ser más accidente que otra cosa. Pero en el punto que hay en el casillero avilesino hay mucho mérito. El empate sí y solo sí debe saber a victoria a los 11 jugadores, los únicos que tenía Castañón disponibles, que cual partisanos, ejercieron una resistencia heroica de la que ya se ven los frutos. El Avilés está un punto más cerca de la salvación.

Comentaba a la salida del primer entrenamiento del año, Olmo Maroto, a la sazón segundo entrenador y preparador físico del Avilés, que las piernas iban a agradecer empezar la pretemporada en hora. Maroto, un tipo de ciencias, claro, acertó en sus cálculos. El domingo, era el minuto 89 y el Avilés, que no paró de correr, no había hecho todavía un cambio.

Castañón, que aunque en Tercera es soldado raso, ha visto mucho fútbol de ese que no sale por la tele. Cuando miraba al banquillo en el barrio de La Calzada, solo tenía reclutas juveniles para la causa. No los necesitó hasta el minuto 88, cuando los metió en la contienda como carne de cañón para robarle segundos al reloj. Eso sí, desde fuera, ninguno de los futbolistas avilesinos parecía aquejado de fatiga de combate. Paulo, en el lateral, recibió acometidas industriales durante toda la tarde. Pues era más del minuto 80, cuando todavía sacó fuerzas de flaqueza para doblar al habilidoso Diego Pereira y sumar una acción más en el ataque del único equipo de toda la Tercera, que no alineó a un delantero centro porque no lo tiene.

Los primeros noventa minutos de temporada, confirman lo que el Avilés lleva insinuando durante el verano: no van a ser una perita en dulce. A la espera de la llegada de los franceses, aún pendientes del transferí, y de más jugadores a prueba, Castañón ha tejido un equipo que hace de la necesidad virtud. Que tiene como máxima no romperse ante las dificultades.

Para esa misión, ayuda mucho contar con jugadores como Santa. El central, que por edad, solo tendría que ser una promesa, se ha visto obligado a cumplir. El domingo, llevó el brazalete de capitán de todo un Real Avilés. Fue, sin duda, el jugador que equilibró al equipo en defensa, todo un muro, reforzado por los inestimables servicios de Naranjo. Entre la pareja de centrales, el Avilés se mostró seguro y dio la sensación de sufrir menos de lo que lo hizo.

No obstante, todas esas virtudes habrían quedado ensombrecidas de no ser por Borja Piquero. En la primera parte, el portero estuvo fino y sostuvo al equipo. Pero en el segundo acto, hizo la parada del partido. Era el minuto 71 cuando Borja, con todo para marcar, se estrelló con el arquero. Por edad, calidad y posición, Piquero se presume fundamental esta temporada. El domingo ya empezó a serlo. Como también empezó a demostrar, Diego Pereira, que puede ser el jugador más distinto que tenga Castañón. En la primera jornada, jugó de extremo y dejó una jugada maradoniana. Le queda mucho por recorrer al Avilés, rodeado de incógnitas. Pero a pesar de todo, ya tiene un punto, que no es poco.