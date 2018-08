El oro por la "boya"

El piragüista Javier Hernanz perdió 11 meses de entrenamiento, a razón de seis horas diarias, para lograr la medalla de oro en el K1 5.000 de los Mundiales de esprint de Montemoro-Velho por una ilegalidad. Evind Vold, piragüista noruego se saltó una boya y colisionó con la embarcación del asturiano, cuando pretendía asaltar el primer puesto. Aunque al final le fue imposible, el de Arriondas contaba con el metal de bronce. Al menos, hasta que los jueces de la competición se lo negaron. Ahora, esta medalla puede acabar colgada de su cuello, tras reconocer Vold la ilegalidad de su maniobra. La resolución se conocerá hoy a las 18.00 horas.

"El proceso es complicado. Él tiene que renunciar explícitamente y posteriormente, la Federación internacional me tiene que dar la razón", apuntó el asturiano, que espera la resolución final para hoy. Si la respuesta del organismo internacional es negativa, la hipotética sexta medalla española en los mundiales de esprint de Montemoro-Velho, en Portugal, podría demorarse. "Si no nos dan la razón, la Federación española ya tiene preparado un recurso. Tenemos pruebas de que lo que pasó no fue justo. Pero el proceso será lento. Me pueden salir canas", ironizó.

Evind Vold reconoció su error en una publicación de Instagram. "El gesto le honra, pero cuando se subió al podio ya sabía lo que había pasado", expuso Hernanz. "Dice que no se ha dado cuenta y le creo", puntualizó el piragüista de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). "Cuando salí del agua estaba cabreado pero no porque no fuera a tener el bronce, porque estaba convencido de que iba a ser para mí, sino porque se me había escapado ser primero. Creo que era de las piragüistas más fuertes de la competición".

Javier Hernanz llevaba prácticamente un año preparándose para la cita en Portugal. Cada día, entrenaba seis horas y prácticamente no compitió en ningún torneo más para permanecer centrado en el Mundial. Su estrategia precisamente era esperar a los últimos metros para poder pasar al portugués, Fernando Pimienta, quien se llevó el oro. "Normalmente apuesto por ir en cabeza, pero me había preparado el último sprint a conciencia. Llevaba tres semanas preparando exclusivamente los 250 metros del final. Lograba una velocidad de 17 kilómetros por hora y de 18,3 kilómetros por hora en los últimos 100 metros", repasó.

"Con el golpe, fue imposible recuperar. Perdí unos seis segundos. El noruego se metió por una zona prohibida y me alcanzó. Intenté pasar por delante de él para mantener el tercer puesto pero me sacaba demasiada distancia", resumió el deportista. "Estaba tranquilo porque los entrenadores en la banda y la gente que estaba viendo la competición me decían que se había saltado la boya y que la medalla iba a ser para mí, pero al final un juez me paró y no me pudo subir al podio. Me supo mal", reconoció Hernanz.

Ahora todo queda pendiente de la resolución de la Federación internacional de piragüismo. Juan José Román, presidente de la Federación española, ya dejó bien claro que tienen pensado "recurrir hasta donde sea" para certificar la que sería la sexta medalla española de los mundiales. Hernanz, que a sus 35 años tiene un palmarés envidiable, está pendiente de que la burocracia solucione lo que se ganó remando. "Siempre apuesto por el juego limpio y los valores del deporte", aseguró el palista asturiano que ha visto como el oro se le va por la "boya".