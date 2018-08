Ramón guía al filial

Tiene solo 22 años (cumplirá 23 en octubre), pero se ha convertido en todo un veterano en el vestuario del Sporting B. Ramón Riego, primer capitán de los rojiblancos, marca la pauta e impone su peso en una plantilla prácticamente nueva en la que solo sobreviven ocho futbolistas con respecto a la pasada campaña. Además de aportar su granito de arena en el terreno de juego, con una gran solvencia y regularidad en sus participaciones, su labor va más allá, siendo uno de los encargados en asentar a los nuevos jugadores que se suman a la plantilla este año. No solo a los ocho fichajes, si no también a los diez jóvenes jugadores que han ascendido del equipo juvenil.

"He cogido el rol de ir enchufando un poco a los nuevos, los que estábamos ya sabemos lo que hay y cómo queremos jugar, el comienzo ante el Leioa ha sido duro, sabíamos que no iba a ser fácil porque comenzamos con mucha gente nueva", explica el futbolista. A pesar de ello, resalta la buena disposición de las caras nuevas y confirma que "están encajando bien las piezas, iremos habituándonos poco a poco".

Ramón se ha convertido en un ejemplo a seguir por su constancia, lo que le supuso la renovación este verano para sumar su cuarta temporada luciendo la elástica del filial. El candasín forma un selecto grupo junto a Pablo Fernández, Pedro Díaz y Javi Benítez, que suman las mismas campañas.

Su experiencia le hace hablar con propiedad y marca un punto de calma tras la histórica campaña vivida el pasado año, donde el equipo de José Alberto López se plantó en la segunda ronda del play-off de ascenso a Segunda División. Ramón pide cautela porque "este año no va a ser como el pasado, será una temporada duda, tenemos que acoplarnos todos". Una faceta con la que ya contaban el pasado curso. No en vano, el Sporting B jugará sus bazas con una plantilla extremadamente joven, con una media de edad que, en la actualidad, no supera los 20 años de edad.

El punto sumado ante el Leioa se considera positivo para comenzar a asentar las bases y corregir los errores de cara al futuro próximo que ya pasa por encarar el duelo del sábado, a las 19 horas (Urbieta), frente al Gernika, revelación la pasada campaña. "Será un equipo duro en su casa, pero hay que ir con dureza a por ellos", afirma el capitán.