Sin Annunziata ni Virgil para el duelo ante el Cova

El domingo, a las siete de la tarde, se estrenará el Caudal en el Hermanos Antuña con un plato fuerte. Los mierenses recibirán a uno de los candidatos a entrar en plazas de "play-off" como es el Covadonga en un duelo en el que Chuchi Collado volverá a tener que tirar del equipo juvenil El técnico sólo recupera a Kike Fanjul respecto a la primera jornada y no podrá contar aún con los dos últimos fichajes, Annunziata y Virgil Theresin, al no disponer de la licencia federativa.

Pese a que el Caudal se ha movido esta semana en el mercado con la llegada del defensa Virgil, Chuchi sólo dispondrá de quince jugadores para recibir al Cova. No podrá contar con el francés ni con Annunziata. Ninguno dispone de ficha federativa toda vez que al francés le falta el transfer internacional para que se pueda tramitar su licencia. En el seno del club no son optimistas de cara al duelo del domingo y creen que este trámite no podrán hacerlo para que esté disponible para este encuentro. El caso de Annunziata es parecido. El canario ya está recuperado de la fractura de tibia y peroné que sufrió el pasado marzo y dispone del alta médica, es más se entrena con total normalidad, pero para tramitar su licencia requiere de que pase la revisión médica con la mutualidad de la Federación Asturiana. Un trámite que realizará la próxima semana con lo que estaría para el duelo de Miramar contra el Marino.