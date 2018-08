El avilesino que se sentará cara a cara con Nadal

Roberto Menéndez tiene 42 años y sigue viviendo del tenis. Gana y gana torneos de veteranos. Rafael Nadal no necesita presentación: 32 años, número uno del tenis, quizá el mejor deportista de la historia del deporte español. Campeón de campeones. Roberto es avilesino. Rafael es manacorí. Uno y otro, el campeón de los veteranos (cinco mundiales) y el campeón de los campeones, sentados para hablar. Cara a cara. Lo verá toda España en un anuncio publicitario de una conocida marca que se emitirá próximamente. "He disfrutado mucho", reconoce el avilesino, que ya ha grabado escenas en solitario.

Roberto es noticia, primeramente, por eso. No todos los días uno tiene la oportunidad de sentarse hablar con un mito del deporte. Pero Roberto, en realidad, es noticia en sí mismo. Un tipo que lleva dedicado al tenis 33 de sus 42 años, retirado de la primera línea pero que se las ingenia, a base de victorias, para poder seguir viviendo de él. Su próximo reto sí es profesional: será en Oviedo. Ha sido invitado para disputar la Ontier Cup, un torneo que se celebrará en el Club de Tenis de Oviedo desde mañana sábado al sábado 8 de septiembre y que se presentará este medio día (13.00 horas) en la sede de Ontier en la capital "Estoy encantado de volver. Hay jugadores muy buenos con los que me gusta jugar. Me hace ilusión porque habrá nivel. Daré el máximo que pueda, como siempre hago".

De profesional a amateur

Roberto sabe bien lo que es formar parte profesionalmente del circuito de tenistas, donde empezó tras marcharse a los 14 años a Barcelona. "Todos los entrenadores decían que tenía las condiciones óptimas para triunfar, aunque yo no confiaba en ello", dice sobre sus inicios. Su vida cambió cuando decidió apartarse del circuito profesional: "Económicamente dependía de mis padres. Llegué a una edad en la que no quería que me siguieran manteniendo, no subía por determinadas razones en el ranking y decidí cambiar. Comencé a ganar unos 20-25 torneos al año y a tener una confianza en mí mismo que no tenía", explica sobre la decisión de cambiar el circuito profesional por el amateur.

"Vivo el día a día, el presente, paso a paso, valoraría dejarlo si me ofrecieran algún proyecto interesante, siempre relacionado con el tenis. Evidentemente no voy a jugar hasta los 60 años", explica este avilesino, que alude al presente a la hora de pensar en su futuro más próximo. Tras dejar de lado el tenis profesional, reconoce que el circuito de veteranos "es más bonito. Evidentemente es más fácil que enfrentarte a gente de 25 años con los que vas a sufrir. Poca gente hace los entrenamientos diarios que hago yo porque la mayoría de los que se deciden a participar están casados de ello, y por eso hay menos nivel en los partidos", dice.

Esta no es su única fuente de ingresos ya que para poder vivir de ello alterna torneos nacionales y ligas internacionales, como la alemana, donde "el funcionamiento de las mismas utiliza un sistema muy parecido al del fútbol. Hay varios clubes que juegan en varios grupos todos contra todos". Compitiendo en un club de Düsseldorf, y en solitario en varios torneos, el asturiano valora así su experiencia lejos del tenis de élite: "Me gusta mucho más ahora, valoro más el tenis y lo disfruto más. Me gusta mucho viajar y con el tenis lo hago. Por eso el día que lo deje se que lo voy a echar mucho de menos y que me va a costar".

Sin lesiones

Una de las claves de que siga compitiendo es debido, en parte, a su corto historial de lesiones: "Que no haya tenido lesiones graves es una de las claves que hacen que hoy siga jugando". Roberto Menéndez atraviesa una de sus etapas más dulces siendo un veterano en las pistas, donde acumula un amplio palmarés en el que destacan sus cinco mundiales. "Me hace mucha ilusión. La mayor alegría fue el primero, era un sitio bonito como San Diego. A todos nos gusta ser campeones del mundo en algo, evidentemente el resto de mundiales me hicieron ilusión, sentí mucha alegría porque ves que te mantienes y obtienes la recompensa al esfuerzo diario", dice. Menéndez tuvo ocasión también de referirse al gijonés Pablo Carreño como "un tenista que tiene un mérito terrible" y definirlo como "un tío humilde, que en la pista no tiene un 10 en nada, pero sí tiene un 8 en todo. Ha pasado por muchas lesiones y aun así sigue luchando". En cuanto a Nadal, el tenista asturiano cree que "es el mejor tenista español de todos los tiempos y uno de los mejores del tenis mundial junto a Federer y Djokovic".

Por otro lado, hoy se presenta la Ontier Cup (13.00 horas) que se celebra a principios de septiembre en el Real Club de Tenis de Oviedo y que será puntuable para la ATP.