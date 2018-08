Bueño, pedaladas de ilusión

Bueño será a partir del próximo mes de septiembre la capital en el Norte de España del Pump Track, una modalidad de Mountain Bike que se desarrolla en un circuito con desniveles. La localidad, ubicada en el concejo de Ribera de Arriba, pueblo ejemplar de Asturias en 2012, prevé inaugurar el domingo 9 de septiembre, coincidiendo con la décimo quinta etapa de Los Lagos de Covadonga de la Vuelta Ciclista a España, un circuito pionero en Asturias y en las regiones del Cantábrico, según asegura el alcalde de Ribera de Arriba, José Ramón García Saiz (PSOE), impulsor del proyecto. "Es una manera de atraer a la gente viendo la gran afición que hay al ciclismo, creando una pista que no la hay en toda la zona norte", explica el regidor. La etapa de Los Lagos tiene su salida en esta localidad.

El Pump Track es una especialidad que se desarrolla en un circuito marcado por los desniveles. En él los ciclistas pueden, sin necesidad de pedalear, recorrer la pista a través del impulso proporcionado por esos desniveles. Bueño será pionero y para promover el circuito se inspiró en las pistas existentes en varios países europeos. Será de asfalto, la primera de España en hacerse de este material. La pista se está ultimando y se espera que se inaugure el citado 9 de septiembre.

El acceso no será gratuito con el fin de "regularlo por el bien de todos, ya que sino, se masificaría y podría resultar peligroso", explica el García Saiz, que se encuentra "a la espera" de ver los resultados, pero confía en que se pueda terminar de forma satisfactoria. "De funcionar bien tendría mucha satisfacción por haber sido los primeros en traer una pista así", dice. Las obras, que comenzaron hace cinco meses, deben finalizarse en los próximos días, en función de la meteorología, que podría retrasar las tareas de señalización y pintado.

La noticia de la apertura de un circuito así en Bueño "está teniendo muy buena acogida", cuenta su alcalde. Tanto que "los días en los que los obreros no pudieron continuar por el tiempo vino mucha gente a practicar, pese a no estar terminada, obligándonos a poner vallas para que no haya ningún accidente", reconoce García Saiz.

La inauguración del circuito, de unos 700 metros se espera para el día 9 si se cuenta con las condiciones óptimas en un día marcado en el calendario al coincidir con la salida de la Vuelta. "Tenemos esa ilusión para darle repercusión y buscar el contacto con los equipos profesionales. A ver si algún conjunto pudiera inaugurarla oficialmente", sentencia el alcalde, que además no descarta realizar competiciones en un futuro, como ya se hace en otros circuitos de España.