De las Cuevas ficha por el Córdoba, y Kieszek, al Málaga

El meta Pawel Kieszez, después de no haber podido ser inscrito con el Córdoba por el límite salarial, rescindió su contrato con los del Arcángel y fichó por el Málaga, conjunto que tiene el objetivo del ascenso. Si los malagueños no ascienden, el portero podría regresa a Córdoba a coste cero, según publicaron ayer varios medios andaluces. No es el único movimiento en el Málaga, ya que ayer los de la Costa del Sol rescindieron el contrato del mediocentro Iturra, que no contaba en los planes de Muñiz. El movimiento de Kieszez al Málaga provocó la llegada de Miguel de las Cuevas al Córdoba, que buscaba equipo y llega al conjunto de Sandoval por una temporada. El ex del Sporting, ya había sido pretendido por el Córdoba, pero La Liga rechazó el fichaje.